Kudelski Security intégre Microsoft Defender Endpoint

novembre 2021 par Marc Jacob

Kudelski Security, la division cybersécurité du Groupe Kudelski, annonce l’intégration de la solution Microsoft Defender for Endpoint à sa gamme de services managés de Détection et de Réponse aux Menaces (MDR) proposés par ses Cyber Fusion Centers implantés respectivement en Suisse et aux États-Unis.

Cette collaboration entre Kudelski Security et Microsoft permet aux services Kudelski d’absorber nativement les données générées par les endpoints protégés par Microsoft Defender for Endpoint afin d’assurer la surveillance des environnements, de rechercher de façon proactive les nouvelles menaces et de déclencher plus rapidement les mesures correctives requises en cas de compromission. L’intégration des produits de sécurité des terminaux de Microsoft fait suite au lancement récent de FusionDetect™, la plateforme native cloud de Kudelski Security qui prend en charge les services MDR pour les environnements IT, OT et cloud sans nécessiter un recours aux technologies de gestion des informations et des évènements de sécurité (SIEM).

L’élargissement de la prise en charge des solutions Microsoft s’inscrit dans la continuité des récentes intégrations avec Microsoft Azure, Microsoft Defender pour Microsoft 365 et Azure Defender pour les serveurs. Cet ajout vient compléter le développement des services-conseils axés Microsoft, destinés à aider les clients qui utilisent l’espace de travail moderne et les technologies cloud de Microsoft à optimiser leur sécurité dans l’environnement cloud.

Grâce à ses services de sécurité de pointe et à la prise en charge efficace de l’écosystème de sécurité Microsoft, Kudelski Security est idéalement placé pour aider les entreprises à adopter de nouveaux modèles de sécurité natifs dans le cloud. En plus d’offrir des services MDR actifs 24h/24 et 7j/7, Kudelski Security aide ses clients à mettre en place des modèles Zero Trust et leur fournit des fonctionnalités de protection des données pour leurs environnements Microsoft destinées à sécuriser leurs identités, données, terminaux, applications et infrastructures.