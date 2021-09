Kroll et SentinelOne s’associent pour accélérer les investigations et la réponse aux ransomwares et aux attaques avancées

septembre 2021 par Marc Jacob

SentinelOne annonce un partenariat stratégique avec Kroll, le premier fournisseur mondial de services et de produits numériques liés à la gouvernance, au risque et à la transparence. Grâce à ce partenariat, la plateforme Singularity XDR et ActiveEDR de SentinelOne alimente le service Kroll Responder MDR pour accélérer les investigations et la réponse aux ransomwares et aux attaques avancées.