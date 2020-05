Wallix : Kristine Kirchner nommée vice-présidente du développement commercial Identité

mai 2020 par Marc Jacob

Nommée Vice-Présidente du Développement Commercial Identité et rattachée à la Direction des Opérations, Europe de l’ouest et Maghreb, Kristine Kirchner s’appuie sur l’ensemble de l’écosystème de WALLIX pour dynamiser les ventes de Trustelem et installer WALLIX sur le marché de l’IdaaS. Les partenaires revendeurs et intégrateurs de WALLIX peuvent désormais ajouter ce nouveau service dans leur catalogue de produits, et plus d’une dizaine d’entre eux ont déjà passé la certification Trustelem avec succès.

Kristine Kichner a de nombreuses années d’expériences dans le monde de l’édition de logiciel et de l’IT, notamment dans le secteur de la gestion d’entreprise (ERP), de la relation client (CRM), des moteurs de recherche et de la cybersécurité. Avec un parcours chez de grands éditeurs américains (IBM, Oracle et SAP) comme dans des starts up (Exalead, InWebo), Kristine a pu gérer des lancements de nouveaux produits et piloter des plans d’actions de fidélisation d’un portefeuille clients. Elle a occupé des postes de management et participé au recrutement et à l’animation de réseaux de partenaires stratégiques. Mais c’est au cours de ces dernières années en prenant des postes de Direction Commerciale dans le monde du SaaS et de la Cybersécurité, qu’elle a donné une nouvelle dimension à sa carrière. Kristine est diplômée de l’EM Lyon et a suivi l’International Executive Programme de l’INSEAD.