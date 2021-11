Komposite devient le premier MSP français d’iland

novembre 2021 par Marc Jacob

Avec cet accord unique, le Groupe diversifie ses activités de conseil et services en infrastructure et data. Il propose ainsi à ses clients un accompagnement global et clé en main sur les principaux cas d’usage du Cloud, de l’Infrastructure-as-a-Service (Iaas) au Disaster-Recovery-as-a-Service (DRaas) en passant par le Backup-as-a-Service (Baas) et la protection des données Microsoft 365. iland de son côté, fort d’une expérience éprouvée en sécurisation des services Cloud, renforce ainsi sa présence en France en nouant une relation de confiance avec un acteur tricolore en forte croissance et aux résultats solides.

En devenant le premier partenaire MSP (Managed Services Provider) français d’iland, Komposite met clairement en avant sa volonté de structurer et d’enrichir son positionnement et sa chaîne de valeur pour concevoir, dimensionner, déployer et piloter les projets hybrides de ses clients.

Du point de vue de l’utilisateur, ce partenariat est synonyme de qualité et de simplicité. Il allie le leadership d’iland sur les sujets de Disaster Recovery et son engagement à proposer les plus hauts niveaux de sécurité, à l’accompagnement individualisé de Komposite. Par conséquent, les projets de transformation numérique des entreprises bénéficieront maintenant d’une expérience complète qui combinera le meilleur de la technologie, de la sécurité, de la personnalisation des catalogues de services à une approche économique du cloud simplifiée.

Cette alliance Komposite & iland se décline dans le quotidien des deux entreprises. Komposite investit déjà des ressources significatives à la certification de ses équipes, au développement de ses compétences et de ses services afin d’accompagner la montée en puissance d’iland en France, qui fera lui aussi de prochaines annonces technologiques engageantes.