Kleverware change de modèle économique et passe en vente indirecte

janvier 2020 par Emmanuelle Lamandé

La solution Kleverware IAG (Identity & Access Governance) vise à résoudre les défis en matière de gouvernance des identités et des accès auxquels les entreprises sont, de nos jours, confrontées. Autrement dit, cette solution établit clairement qui peut faire quoi dans les systèmes d’informations.

Très présent dans le secteur de la Banque & Assurance, Kleverware souhaite désormais adresser tous les secteurs d’activités qui deviennent demandeurs de solutions de gouvernance des identités et des accès dans le cadre de nouvelles réglementations (ex : RGPD, Le Règlement Général sur la Protection des Données) et les protéger contre les actes de malveillance ou d’erreurs humaines. Pour ce faire, Kleverware s’entoure de 4 premiers partenaires : Excellium Services, Idento, Synetis et Wallix.

Wallix, éditeur français spécialisé dans le PAM (Privileged Access Management), est un partenaire technologique de Kleverware. Les deux entreprises proposent des solutions complémentaires.

Excellium Services, Idento et Synetis proposent, quant à eux, la solution Kleverware IAG à leurs clients à laquelle ils ajouteront une offre de services globale.

Le changement de modèle de vente est important pour l’évolution de la solution logicielle Kleverware IAG, comme l’explique Arnaud Fléchard, CTO et co-fondateur de Kleverware : « Grâce à nos partenaires, nous allons recueillir un ensemble de besoins fonctionnels provenant de nouveaux secteurs d’activités. Cela va nous permettre d’enrichir davantage notre produit ».

Ce nouveau positionnement permettra aux intégrateurs de de donner rapidement un état des lieux et de construire une stratégie globale de sécurité du système d’information, d’une part, et d’autre part aux fournisseurs de services managés de fournir des bouquets de services incluant la gouvernance des identités et des accès.

En 2020, Kleverware poursuivra sa recherche de partenaires.