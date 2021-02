Kiwi Backup présente la synthèse de son Plan d’Assurance Sécurité HDS sous forme d’infographie

février 2021 par Marc Jacob

Un système de management de la sécurité des systèmes d’informations (SMSI) a été mis en place par Kiwi Backup, dans le cadre de sa certification HDS* et ISO 27001. Celui-ci comprend des politiques de haut niveau établissant les exigences de l’entreprise envers l’ensemble de ses processus et de ses relations avec son environnement (clients, fournisseurs, salariés, législateur, …), mais également des procédures détaillées pour chaque action faisant intervenir la sécurité.

Un système de management des services (SMS) a également été réalisé afin de mettre la sécurité des données et la continuité des services au cœur des développements réalisés.

*hébergement données de santé

Les activités couvertes par la certification

La certification obtenue par Kiwi Backup couvre les activités suivantes telles que décrites par l’ANS (Agence du Numérique en Santé) :

• Activité 3 : La mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle de la plateforme d’hébergement d’applications du système d’information ;

• Activité 4 : La mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure virtuelle du système d’information utilisé pour le traitement des données de santé ;

• Activité 5 : L’administration et l’exploitation du système d’information contenant les données de santé ;

• Activité 6 : La sauvegarde de données de santé.

NB : les activités 1 et 2, hébergement physique sont couvertes par les solutions HDS de notre partenaire OVH.

Plan d’Assurance Sécurité mise en place dans le cadre de la certification HDS et ISO 27001 : L’infographie

L’infographie mise en place a pour but de communiquer aux partenaires et clients utilisant la solution Kiwi Santé, les différents objectifs de sécurité fixés tout au long de l’année.

Elle explique :

• Les objectifs de sécurité liés à la réglementation des données de santé externalisée

• Les grandes activités de la sécurité

• Les différents audits, revues annuelles, comités et tests effectués au cours de l’année

• Les indicateurs de disponibilité de sa plateforme de sauvegarde : taux de backup réussis, taux de restaurations réussis, taux de disponibilité de l’interface d’administration et taux de disponibilité du système de sauvegarde