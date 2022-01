Kiteworks et totemo fusionnent

janvier 2022 par Marc Jacob

Kiteworks, spécialiste de la gouvernance et la protection du contenu numérique sensible circulant au sein des entreprises d’envergure mondiale et vers leurs tiers, a uni ses forces à totemo, fournisseur de passerelle de chiffrement des e-mails utilisée par des centaines de grandes entreprises multinationales sur les marchés allemand, autrichien et suisse. L’intégration de la technologie de passerelle de chiffrement des e-mails de totemo dans Kiteworks, permettra d’offrir la plateforme de communication de contenus sensibles la plus complète en matière de gouvernance, conformité et protection des risques sur le marché mondial.

Kiteworks permet aux organisations de gérer efficacement les risques et de garantir la conformité de manière optimale, et ce pour chaque envoi, partage, réception et sauvegarde de contenu sensible. Pour ce faire, toutes les communications de contenu numérique sensible envoyées via la plateforme Kiteworks, qu’il s’agisse de courrier électronique, partage de fichiers, transfert de fichiers, formulaires Web et interfaces de programmation d’applications (API), sont centralisées, suivies, contrôlées et sécurisées.

L’union de Kiteworks et de totemo étend les capacités de la plateforme Kiteworks autour de la messagerie, en élargissant directement la couverture fonctionnelle au client de messagerie lui-même. Ainsi, l’ensemble des contenus sensibles envoyés et reçus par e-mail sont automatiquement couverts. De plus, dans les mois à venir, et au fur et à mesure de l’intégration de la technologie de totemo à la plateforme Kiteworks, les métadonnées du contenu des e-mails sur les utilisateurs, les applications, les appareils, les réseaux, les protocoles et les fichiers seront centralisées pour être intégrées et normalisées.

Cette intelligence unifiée permettra aux organisations de réduire considérablement le risque d’exposition des informations sensibles et de répondre plus efficacement aux exigences de conformité réglementaire. Ainsi, les entreprises utilisatrices étendront et amélioreront leur stratégie globale de cyberdéfense - élargissant la protection de la vie privée et la conformité au-delà du périmètre des centres de données, du Cloud et des réseaux étendus (WAN), concernant les communications de contenu sensible avec des tiers.

Cette annonce intervient à un moment clé car les informations sensibles telles que les informations personnelles identifiables (PII), les informations de santé protégées (PHI) et la propriété intellectuelle (IP) sont plus que jamais ciblées par les organisations criminelles et les États-nations à des fins de rançonnage, de fraude, d’avantage concurrentiel et autres objectifs qui peuvent avoir des conséquences dramatiques pour les entreprises. Les organisations doivent faire plus pour protéger leurs données sensibles, et cette alliance leur donne les outils dont elles ont besoin.

Dans le cadre de la fusion des deux sociétés, les bureaux de totemo à Zurich deviendront le siège de Kiteworks pour la zone EMEA.