Kingston lance la clé USB IronKey Keypad 200 à chiffrement matériel

septembre 2022 par Marc Jacob

Le IronKey Keypad 200 est conçu dans un souci de protection renforcée et de souplesse d’utilisation : il offre un cryptage matériel XTS-AES 256 bits à partir d’un clavier alphanumérique riche en fonctionnalités et indépendant de tout système d’exploitation. Le KP200 dispose d’une batterie rechargeable intégrée, de sorte que les utilisateurs peuvent déverrouiller le périphérique à l’aide du clavier et d’un code PIN facile à utiliser, sans avoir recours à un logiciel. Une fois déverrouillé, les utilisateurs peuvent accéder à leurs données en branchant le périphérique à n’importe quel appareil prenant en charge le stockage flash USB de type A, ce qui en fait un appareil prêt à l’emploi dans tous les écosystèmes informatiques.

Le KP200 est certifié FIPS-140-3 niveau 3 (en cours) pour une sécurité de niveau militaire, et les circuits du périphérique sont recouverts d’un époxy résistant et inviolable pour empêcher l’accès à ses composants internes sans les endommager. Pour un degré supplémentaire de protection, le clavier est revêtu d’une couche de polymère protectrice pour empêcher l’analyse des empreintes digitales lors de la saisie.

Le KP200 est doté d’une option multi-PIN, permettant la création d’un code Administrateur et Utilisateur distincts. Après dix tentatives de connexion infructueuses, le KP200 verrouille le PIN Utilisateur, mais si les deux codes PIN sont activés, le code PIN Administrateur pourra être utilisé afin de récupérer le code Utilisateur et l’accès au périphérique. En cas de saisie incorrecte du code PIN Administrateur dix fois de suite, la protection intégrée contre les attaques par force brute cryptera automatiquement le périphérique, détruisant ainsi définitivement les données et réinitialisant l’appareil. En outre, le KP200 permet de se prémunir contre les logiciels malveillants provenant de systèmes non fiables grâce à deux modes de lecture seule différents, permettant à l’Administrateur de protéger le périphérique en écriture pendant une session spécifique ou globalement pour toutes les sessions utilisateur.

Le KP200 intègre des améliorations de sécurité répondant à la norme FIPS 140-3 niveau 3 :

• La longueur minimale du code PIN passe de 7 à 8 chiffres (15 au maximum) pour une sécurité renforcée.

• Pas de PIN préprogrammé en usine - L’utilisateur doit configurer le PIN lors de la première utilisation.

• Autotest périodique pour garantir le bon fonctionnement des fonctions de sécurité - Le KP200 s’arrête si un problème est détecté.

• Arrêt automatique en cas de conditions thermiques et de tension excessives

• Générateur de nombres aléatoires amélioré pour renforcer la génération des clés de cryptage.

Le IronKey Keypad 200 de Kingston est disponible avec des capacités de stockage allant de 8 à 128 Go. Il bénéficie d’une garantie limitée de trois ans, d’une assistance technique gratuite et de la fiabilité légendaire de Kingston. Pour plus d’informations, rendez-vous sur kingston.com.

Kingston IronKey Keypad 200

Numéro de série Capacité

IKKP200/8Go 8 Go IronKey Keypad 200

IKKP200/16Go 16 Go IronKey Keypad 200

IKKP200/32Go 32 Go IronKey Keypad 200

IKKP200/64Go 64 Go IronKey Keypad 200

IKKP200/128Go 128 Go IronKey Keypad 200

Caractéristiques et spécificités du IronKey Keypad 200 de Kingston :

• Certifié FIPS 140-3 niveau 3 (en cours) : Le KP200 répond désormais aux nouvelles normes de sécurité de niveau militaire FIPS 140-3 publiées par le NIST ; il a été soumis à des tests de certification en laboratoire et est en cours d’examen pour approbation finale par le NIST. Il s’agit d’une version améliorée des spécifications FIPS 140-2 Niveau 3 qui renforce encore les capacités de sécurité et d’inviolabilité du périphérique. Il comprend un cryptage XTS-AES 256 bits ainsi qu’une protection contre les attaques de type Brute Force et BadUSB grâce à un micrologiciel signé numériquement. Ses circuits sont recouverts d’une couche d’époxy spéciale qui rend pratiquement impossible le retrait des composants sans les endommager ; cette époxy résistante empêche les attaques contre les composants semi-conducteurs.

• Indépendant des OS et des terminaux : Le KP200 est doté d’une batterie rechargeable. Le clavier permet de déverrouiller le périphérique sans utiliser de logiciel, puis de le brancher sur n’importe quel système prenant en charge un périphérique de stockage de masse de type A USB. Cela donne aux utilisateurs la plus grande flexibilité sur différents types de plateformes et de systèmes d’exploitation.

• Option Multi-PIN : Les modes Utilisateur ou Admin/Utilisateur peuvent être configurés par l’utilisateur. Le mode Admin peut être utilisé pour restaurer un code PIN utilisateur et permettre l’accès au périphérique en cas d’oubli du code PIN utilisateur ou si le lecteur est verrouillé après avoir atteint le maximum de 10 tentatives de connexion utilisateur.

• Modes de lecture seule (protection en écriture) global et par session : L’administrateur et l’utilisateur peuvent définir un mode Lecture seule par session pour protéger le périphérique contre les logiciels malveillants sur les systèmes non fiables. L’administrateur peut également définir un mode Lecture seule global qui place le périphérique en mode Lecture seule jusqu’à sa réinitialisation.

• Interface : USB 3.2 Gen 1

• Capacités1 : 8 Go, 16 Go, 32 Go, 64 Go, 128 Go

• Connecteur : Type-A

• Vitesse2 :

o USB 3.2 Gen 1

8 Go –128 Go : 145MB/s lecture, 115MB/s écriture

o USB 2.0

8 Go : 30 MB/s lecture, 12 MB/s écriture

16 Go – 128 Go : 30 MB/s lecture, 20MB/s écriture

• Dimensions (périphérique avec pochette) : 80 mm x 20 mm x 10.5 mm

• Dimensions (périphérique sans pochette) : 78 mm x 18 mm x 8 mm

• Etanchéité Eau / Poussière3 : Certifié conforme à la norme IP57

• Température de fonctionnement : 0°C à 50°C

• Température de stockage : -20°C à 60°C

• Compatibilité : USB 3.0/USB 3.1/USB 3.2 Gen 1

• Configuration minimale requise : Compatible avec USB 3.0 et 2.0

• Garantie / Support : Garantie de 3 ans, assistance technique gratuite

• Compatible avec : Indépendant du système d’exploitation : Microsoft Windows, macOS, Linux®, Chrome OS, Android4 ou tout système prenant en charge un périphérique de stockage de masse USB.

Le IronKey Keypad 200 de Kingston dispose de la technologie DataLock Secured sous licence de ClevX, LLC.