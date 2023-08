Kingston étend sa gamme USB IronKey 200 en ajoutant l’USB-C

août 2023 par Marc Jacob

Kingston Digital Europe Co LLP, filiale de Kingston Technology Company, Inc. présente la Kingston IronKey Keypad 200C, une clé USB Type-C1 à chiffrement matériel qui assure à la fois sécurité et ergonomie. Désormais, les utilisateurs peuvent bénéficier d’une protection des données plus fluide et compatible avec les appareils équipés de l’USB-C.

La KP200C offre une sécurité de niveau militaire certifiée FIPS 140-3 niveau 3 (en cours), avec un clavier alphanumérique indépendant de tout système d’exploitation offrant ainsi un accès code PIN plus simple d’utilisation. Cette clé USB possède un cryptage matériel XTS-AES 256 bits doté d’une protection contre le vol de mots de passe avec Brute Force et une protection optimale des données sensibles avec BadUSB, firmware signé numériquement.

De plus, avec l’option Multi-PIN (Administrateur/Utilisateur), le périphérique facilite la configuration d’un code PIN alphanumérique mémorisable pour les comptes Administrateur et Utilisateurs. L’administrateur peut restaurer un code PIN en cas d’oubli du code par l’utilisateur.

La Kingston IronKey Keypad 200C est disponible avec des capacités de stockage allant jusqu’à 256 Go. Elle bénéficie également de 3 ans de garantie et d’un support technique gratuit.

Caractéristiques et spécificité de la clé USB Kingston IronKey 200C :

• Certifiée FIPS 140-3 niveau 3 (en cours) : La KP200 répond désormais aux nouvelles normes de sécurité de niveau militaire FIPS 140-3 publiées par le NIST ; elle a été soumise à des tests de certification en laboratoire et est en cours d’examen pour approbation finale par le NIST. Il s’agit d’une version améliorée des spécifications FIPS 140-2 Niveau 3 qui renforce encore les capacités de sécurité et d’inviolabilité du périphérique. Elle comprend un cryptage XTS-AES 256 bits ainsi qu’une protection contre les attaques de type Brute Force et BadUSB grâce à un micrologiciel signé numériquement. Ses circuits sont recouverts d’une couche d’époxy spéciale qui rend pratiquement impossible le retrait des composants sans les endommager ; cette époxy résistante empêche les attaques contre les composants semi-conducteurs.

• Indépendante des OS et des terminaux : La KP200 est dotée d’une batterie rechargeable. Le clavier permet de déverrouiller le périphérique sans utiliser de logiciel, puis de la brancher sur n’importe quel système prenant en charge un périphérique de stockage de masse de type USB-C. Cela donne aux utilisateurs la plus grande flexibilité sur différents types de plateformes et de systèmes d’exploitation.

• Option Multi-PIN : Les modes Utilisateur ou Admin/Utilisateur peuvent être configurés par l’utilisateur. Le mode Admin peut être utilisé pour restaurer un code PIN utilisateur et permettre l’accès au périphérique en cas d’oubli du code PIN utilisateur ou si la clé est verrouillée après avoir atteint le maximum de 10 tentatives de connexion utilisateur.

• Modes de lecture seule (protection en écriture) global et par session : L’administrateur et l’utilisateur peuvent définir un mode Lecture seule par session pour protéger le périphérique contre les logiciels malveillants sur les systèmes non fiables. L’administrateur peut également définir un mode Lecture seule global qui place le périphérique en mode Lecture seule jusqu’à sa réinitialisation.

• Interface : USB 3.2 Gen 1

• Capacités2 : 8Go, 16Go, 32Go, 64Go, 128Go, 256Go

• Connecteur : Type-C

• Vitesse3 :

USB 3.2 Gen 1

8Go - 32Go : 145MB/s en lecture, 115MB/s en écriture

64Go - 256Go : 280MB/s en lecture, 200MB/s en écriture

USB 2.0

8 Go : 30 Mo/s en lecture, 12 Mo/s en écriture

16 Go - 256 Go : 30 Mo/s en lecture, 20 Mo/s en écriture

• Dimensions (périphérique avec pochette) : 80mm x 20mm x 11mm

• Dimensions (périphérique sans pochette) : 74mm x 18mm x 8mm

• Certifications de sécurité : FIPS 140-3 niveau 3 (en cours)

• Étanchéité eau/poussière4 : Certifié IP57

• Température de fonctionnement : 0°C à 50°C

• Température de stockage : -20°C à 60°C

• Compatibilité : USB 3.0/USB 3.1/USB 3.2 Gen 1

• Configuration minimale requise : Compatible USB 3.0 et 2.0

• Garantie/Support : Garantie limitée de 3 ans, assistance technique gratuite

• Compatible avec : Indépendant du système d’exploitation : Microsoft Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android5 ou tout système prenant en charge un périphérique de stockage de masse USB.

La clé Kingston IronKey 200 intègre la technologie DataLock Secured sous licence de ClevX, LLC. www.clevx.com/patents

1 USB Type-C et USB-C sont des marques déposées de l’USB Implementers Forum.

2 Une partie de la capacité répertoriée sur cette clé USB est utilisée pour le formatage et d’autres fonctions. Ce périphérique n’est donc pas disponible pour le stockage de données. La capacité réelle disponible pour le stockage de données est alors inférieure à celle indiquée sur les produits. Pour plus d’informations, consultez le Guide de la mémoire flash de Kingston.

3 La vitesse peut varier en fonction de l’appareil, du logiciel et de l’utilisation.

4 Le produit doit être propre et sec avant utilisation.

5 Systèmes compatibles.