Kingston ajoute une capacité de 128 Go aux clés USB cryptées

juillet 2020 par Marc Jacob

Kingston Digital Europe Co LLP, la filiale de Kingston Technology Company, Inc. spécialisée dans les mémoires flash, annonce l’ajout d’options de capacité de 128 Go à trois de ses clés USB cryptées :

• DataTraveler Locker+ G3 (DTLPG3) : Sauvegarde automatique de l’USB vers le Cloud

• DataTraveler Vault Privacy 3.0 : Une garantie de qualité à un prix abordable

• DataTraveler 4000 G2 : FIPS 140-3 pour la sécurité et gestion des options

Ces lecteurs font partie d’une gamme complète de solutions cryptées destinées à répondre aux besoins des clients de tous niveaux.

Les consommateurs et les organisations sont devenus plus conscients des besoins en matière de confidentialité et de protection des données grâce aux réglementations telles que le GDPR et la CCPA. Des options supplémentaires de sécurité des données sont devenues une nécessité avec l’augmentation du travail à domicile. La simple intégration de clés USB cryptées dans un flux de travail quotidien est une étape simple pour garantir la sécurité des données. Qu’il s’agisse d’informations personnelles, d’entreprise ou de clients, trouver le bon lecteur crypté peut faire toute la différence pour s’assurer une certaine tranquillité d’esprit et éviter le souci de la perte de données.

La DTLPG3 est disponible dans des capacités allant de 8 à 128 Go2. Alors que DTVP 3.0 et DT4000G2DM sont disponibles dans des capacités de 4GB à 128GB2. Tous sont couverts par une garantie de cinq ans avec assistance technique gratuite.