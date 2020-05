Kingston Technology dévoile une capacité de 7,68 To pour des SSD à destination des Data Center haute performance

mai 2020 par Marc Jacob

Kingston Digital Europe Co LLP, la filiale de mémoire flash de Kingston Technology Company, Inc. a commencé à expédier le modèle de 7,68 To* des SSD SATA Data Center 500R (DC500R) et 450R (DC450R). Le DC1000M 7,68TB U.2 NVMe sera quant à lui livré en juin. Les SSD fournissent un stockage supplémentaire et mettent en œuvre une qualité de service stricte garantissant des E/S prévisibles et une faible latence pour les Data Center utilisant à la fois le NVMe et/ou le SATA.

Les SSD Data Center 7,68 To de chez Kingston incluent les SSD suivants :

DC500R :

• Ce SSD VMware Ready™ est conçu pour les applications à forte intensité de lecture telles que les serveurs web, l’infrastructure des postes de travail virtuels, les bases de données opérationnelles et l’analyse en temps réel **.

• Les vitesses d’entrée/sortie et les temps de réponse (latence) des Data Center peuvent être déployés en toute confiance, ce qui garantit des niveaux de performance élevés dans l’application de travail et en aval au niveau de l’interface utilisateur.

DC450R :

• Ensemble de fonctionnalités spécifiques et ciblées pour les applications à forte intensité de lecture et optimisées pour les Data Center qui cherchent à ne pas trop dépenser pour des SSD coûteux à forte intensité d’écriture.

• Conçu pour les réseaux de diffusion de contenu, les applications informatiques de pointe et un large éventail d’architectures de stockage définies par logiciel.

DC1000M :

• Facteur de forme U.2 (2.5″) “hot plug”, permettant une intégration transparente avec les serveurs et les baies de stockage de dernière génération utilisant actuellement des backplanes PCIe et U.2.

• Des fonctionnalités de niveau entreprise telles que la protection de bout en bout, la protection contre les pertes d’énergie (PLP) et la surveillance de la télémétrie pour une fiabilité accrue des données.

Ces trois SSD complètent le disque de démarrage NVMe DC1000B, le SSD SATA DC500M (pour les charges de travail mixtes) et le DRAM Server Premier pour former la gamme la plus complète de solutions supérieures de stockage de Data Center d’entreprise sur le marché.

Les DC500R, DC450R et DC1000M sont couverts par une garantie limitée de cinq ans avec un support technique gratuit et la fiabilité légendaire de Kingston

* Une partie de la capacité indiquée sur un dispositif de stockage Flash est utilisée pour le formatage et d’autres fonctions et n’est donc pas disponible pour le stockage de données. La capacité réelle disponible pour le stockage de données est donc inférieure à celle indiquée sur les produits. Pour plus d’informations, consultez le guide Flash de Kingston à l’adresse suivante : kingston.com/flashguide

** Statut de VMware Ready™ en attente sur une capacité de 7,68TB