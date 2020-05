Kingston : International Password Day et clés sécurisés

mai 2020 par Kingston Technology

Cette Journée a pour vocation de rappeler l’importance de ces clés cryptographiques et le rôle qu’elles jouent pour permettre de garder le contrôle de sa vie. Et une bonne protection constitue une première ligne de défense numérique contre les voleurs d’identité

Afin d’être efficace, un mot de passe doit éviter de contenir un nom, une date, un anniversaire, un nom d’animal domestique ou encore toutes ces choses du même acabit que nous publions trop souvent sur les réseaux sociaux.

Beaucoup commencent d’ailleurs à se demander si le mot de passe n’est pas en train de devenir une contrainte plus qu’un atout. Ce dernier doit en effet remplir toutes les demandes de sécurité (une majuscule, un chiffre, un symbole…) et doit différer d’un site à l’autre.

Le mot de passe ne serait-il pas alors voué à disparaître ? Son efficacité a pris de sévères coups ces dernières années entre cyberattaques ou autres comptes piratés. Cette journée est aussi l’opportunité de rappeler que le mot de passe seul n’est pas toujours une mesure de sécurité fiable et qu’il existe d’autres moyens sécuritaires telles que la clé USB cryptée.

« Les clés UBS cryptées peuvent être la solution pour mettre certaines informations et données à l’abri des regards indiscrets. Que ce soit lors d’un déplacement professionnel ou pour une utilisation personnelle, ces produits permettent de crypter des fichiers et garantissent une authentification renforcée en plus du mot de passe » déclare Laurent Sirgy, Directeur France, Europe du Sud EMEA chez Kingston Technology. « Il est souvent complexe pour les utilisateurs de choisir un mot de passe qui soit facile à retenir et qui puisse être utilisé sur tous sites internet. Chez Kingston, notre technologie et les produits que nous proposons visent à renforcer le simple mot de passe pour plus de sécurité et de simplicité pour les utilisateurs ».