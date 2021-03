Kingston Digital lance un SSD NV1 NVMe PCIe

mars 2021 par Emmanuelle Lamandé

Kingston Digital Europe Co LLP, une filiale de Kingston Technology Company, Inc, annonce le lancement d’un SSD NV1 NVMe™ PCIe. Le NV1 est un disque d’entrée de gamme idéal pour les premiers utilisateurs de NVMe travaillant avec des ordinateurs portables et des PC de petit format.

Caractéristiques et spécifications du NV1 :

Performance NVMe PCIe : le NV1 offre des vitesses de lecture/écriture allant jusqu’à 2 100/1 700 Mo/s [1] (toutes capacités).

Idéal pour les systèmes à espace limité : s’intègre facilement dans les conceptions avec des connecteurs M.2. Idéal pour les ordinateurs portables fins et les PC de petit format.

Multiples Capacités [2] : Disponible dans une gamme de capacités allant jusqu’à 2To pour répondre aux besoins de stockage de données.

Facteur de forme : M.2 2280

Interface : NVMe PCIe Gen 3.0 x 4 Lanes

Capacités [2] : 500 Go, 1 To, 2 To

Endurance [3] :

500 Go – 120TBW

1000 Go – 240TBW

2000 Go – 480TBW

Consommation d’énergie :

500 Go : 5mW Idle / 205mW Avg / 1.1W (MAX) Read / 3.3W (MAX) Write

1000 Go : 5mW Idle / 220mW Avg / 1.1W (MAX) Read / 3.3W (MAX) Write

2000 Go : 5mW Idle / 340mW Avg / 1.1W (MAX) Read / 3.3W (MAX) Write

Température de stockage : -40°C 85°C

Température de fonctionnement : 0°C 70°C

Dimensions : 22 mm x 80 mm x 2.1 mm

Poids : 7 g (All capacities)

Vibration Operating : 2.17 G (7-800 Hz)

Vibration Non-operating : 20 G (20-1000 Hz)

Garantie [4] : Garantie limitée de 3 ans avec assistance technique gratuite

Le SSD est conçu pour être utilisé dans les charges de travail des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables et n’est pas destiné aux environnements de serveur.

[1] Basé sur des performances "prêtes à l’emploi" avec une carte mère PCIe 3.0. La vitesse peut varier en fonction du matériel hôte, des logiciels et de l’utilisation.

[2] Une partie de la capacité indiquée sur un périphérique de stockage Flash est utilisée pour le formatage et d’autres fonctions et n’est donc pas disponible pour le stockage de données. Par conséquent, la capacité réelle disponible pour le stockage de données est inférieure à celle indiquée sur les produits.

[3] Le nombre total d’octets écrits (TBW) est dérivé de la charge de travail du client JEDEC (JESD219A).

[4] La garantie limitée est basée sur 3 ans ou sur le "pourcentage d’utilisation" qui peut être trouvé en utilisant le Kingston SSD Manager. Pour les SSD NVMe, un produit neuf non utilisé affichera un pourcentage d’utilisation de 0, tandis qu’un produit qui atteint sa limite de garantie affichera un pourcentage d’utilisation supérieur ou égal à cent (100).