Kingston Digital lance sa DataTraveler Max, une clé USB 3.2 Gen 2

août 2021 par Marc Jacob

Kingston Digital Europe Co LLP annonce la sortie d’une clé USB Type-C®1 haute performance tirant parti de la dernière norme USB 3.2 Gen 2. La DataTraveler Max (DT Max) offre des vitesses record allant jusqu’à 1 000 Mo/s en lecture et 900 Mo/s en écriture2, ce qui en fait l’une des clés USB les plus rapides du marché et la première de son genre.

La DT Max a été conçue dans un souci de portabilité et de commodité. Le boîtier strié unique protège le connecteur lorsqu’il n’est pas utilisé et se déplace facilement d’un seul geste. Avec des vitesses importantes et des capacités élevées allant jusqu’à 1 To3, il est possible de transférer et stocker en toute transparence des fichiers numériques volumineux tels que des photos HD, des vidéos 4K/8K, de la musique et bien plus encore. L’ajout d’une boucle de porte-clés et d’un indicateur d’état LED rend la clé idéale pour les utilisateurs qui ont besoin de stockage lors de leurs déplacements.

La DataTraveler Max est disponible dans des capacités allant de 256 Go à 1 To et bénéficie d’une garantie de cinq ans avec assistance technique gratuite. Pour plus d’informations, visitez kingston.com.

DataTraveler Max USB 3.2 Gen 2 Flash Drive Features and Specifications :

• Dernière norme USB 3.2 Gen 2 : Déplacez vos fichiers en un clin d’œil avec des vitesses incroyables allant jusqu’à 1 000 Mo/s en lecture et 900 Mo/s en écriture.

• Un stockage sans compromis : Disponible dans des hautes capacités allant de 256GB-1TB pour transporter tous types de fichiers.

• Connectivité USB-C®1 : Prise en charge des ordinateurs portables et de bureau de nouvelle génération pour des transferts de fichiers.

• Un design unique : Capuchon coulissant d’une seule main, indicateur d’état LED et boucle porte-clés fonctionnelle.

• Capacités3 : 256GB, 512GB, 1TB

• Vitesse2 : USB 3.2 Gen 2 - Jusqu’à 1 000 Mo/s en lecture, 900 Mo/s en écriture

• Dimensions : 82.17 mm x 22.00 mm x 9.02 mm

• Poids : 12g

• Température de fonctionnement : 0°C 60°C

• Température de stockage : -20°C 85°C

• Garantie/support : Garantie de 5 ans avec assistance technique gratuite

• Compatible avec : Windows® 10, 8.1, Mac OS (v. 10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS™

1 USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de l’USB Implementers Forum.

2 La vitesse peut varier en fonction du matériel hôte, du logiciel et de l’utilisation.

3 Une partie de la capacité indiquée sur un périphérique de stockage Flash est utilisée pour le formatage et d’autres fonctions et n’est donc pas disponible pour le stockage de données. Par conséquent, la capacité réelle disponible pour le stockage de données est inférieure à celle indiquée sur les produits. Pour plus d’informations, consultez le Guide de la mémoire flash de Kingston.