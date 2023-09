Kingston Digital élargit sa gamme de SSD externe

septembre 2023 par Marc Jacob

Kingston Digital Europe Co LLP, filiale de Kingston Technology Company, Inc annonce le lancement du SSD externe XS1000, une solution compacte et sobre de sauvegarde de fichiers. Le XS1000 rejoint le XS2000 dans la gamme des SSD externes de Kingston. Les deux produits sont extrêmement compacts et pèsent moins de 29 grammes, ce qui leur confère une portabilité au format de poche.

Le XS1000 de Kingston offre des vitesses de lecture allant jusqu’à 1 050 Mo/s1 et de grandes capacités allant jusqu’à 2 To2, offrant suffisamment d’espace pour stocker un nombre incalculable de photos, de vidéos et de fichiers. Le disque est livré avec un câble USB-C®3 vers USB-A et conserve une rétrocompatibilité pour assurer une connectivité transparente avec les appareils existants. S’accrochant facilement à un porte-clés, le XS1000 sert de compagnon fiable pour facilement sauvegarder des fichiers et garantir un accès continu à tout document important.

Le XS1000 est disponible en 1 To et 2 To et bénéficie d’une garantie limitée de cinq ans4 et d’une assistance technique gratuite.

Caractéristiques et spécifications du SSD Externe XS1000 :

Une portabilité optimale : Compact et pesant à peine 29 g, ce SSD noir élégant tient dans la paume d’une main, permettant d’emporter facilement des fichiers en déplacement.

Sauvegarde fiable des fichiers : Emporter tout avec soi. Transférer et stocker ses documents, photos et vidéos de grande taille sans interruption.

Stockage accru : Développer sa bibliothèque numérique avec des capacités élevées allant jusqu’à 2 To2 pour préserver les moments les plus précieux de sa vie.

Prise en charge de l’USB 3.2 Gen 2 : Atteindre des vitesses de lecture allant jusqu’à 1 050 Mo/s1 avec une rétrocompatibilité avec l’USB 3.2 Gen 1, garantissant une connectivité transparente avec les périphériques existants.

Interface : USB 3.2 Gen 2

Vitesse1 : Jusqu’à 1 050 Mo/s en lecture, 1 000 Mo/s en écriture

NAND : 3D

Capacités2 : 1To, 2To

Dimensions : 69,54 x 32,58 x 13,5mm

Poids : 28,7g

Matériaux du boîtier : Métal + plastique

Température de fonctionnement : 0°C 40°C

Température de stockage : -20°C 85°C

Garantie/Support4 : Garantie limitée de 5 ans avec support technique gratuit

Compatible avec5 : Windows® 11, 10, macOS® (v.10.15.x +), Linux (v. 4.4.x +), Chrome OS™, Android™, iOS/iPadOS® (v.13+)

1 Basé sur des tests internes. La vitesse peut varier en fonction du matériel hôte, du logiciel et de l’utilisation. Un périphérique hôte USB 3.2 Gen 2 est nécessaire pour obtenir des vitesses optimales.

2 Une partie de la capacité indiquée sur un dispositif de stockage flash est utilisée pour le formatage et d’autres fonctions et n’est donc pas disponible pour le stockage de données. La capacité réelle de stockage des données est donc inférieure à celle indiquée sur les produits. Pour plus d’informations, consultez le Guide de la mémoire flash de Kingston..

3 USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de l’USB Implementers Forum

4 Garantie limitée basée sur 5 ans ou "SSD Life Remaining" (durée de vie restante du SSD) qui peut être trouvée en utilisant le Kingston SSD Manager. Un produit neuf et non utilisé affichera un indicateur d’usure de cent (100), tandis qu’un produit ayant atteint sa limite d’endurance de cycles d’effacement de programme affichera un indicateur d’usure d’un (1). Voir Kingston.com/wa pour plus de détails.

5 La compatibilité avec les appareils Windows, Linux, iOS/iPadOS et Android peut varier et dépend largement du logiciel/matériel hôte (veuillez consulter le site de support du fabricant de l’appareil pour en savoir plus). Pour les appareils Android/iOS/iPadOS, un câble OTG supplémentaire (non fourni par Kingston) peut être nécessaire.