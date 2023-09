Kingston Digital Europe Co LL lance Kingston IronKey™ D500

septembre 2023 par Marc Jacob

Kingston Digital Europe Co LLP, une filiale de Kingston Technology Company, Inc. lance son produit phare Kingston IronKey™ D500S, une clé USB à cryptage matériel offrant une sécurité de niveau militaire pour les données classifiées en transit. Le D500S est certifié FIPS 140-3 niveau 3 (en cours) avec de nouvelles améliorations du NIST, qui exige des mises à niveau sécurisées des microprocesseurs afin de renforcer la sécurité et les protections contre les attaques dans le cadre d’une utilisation gouvernementale et militaire. La clé s’autoteste au démarrage et comprend une protection thermique et de tension pour s’éteindre automatiquement lorsqu’un certain seuil est atteint. Étanche à l’eau1, étanche à la poussière1, résistant aux chocs et aux vibrations conformément aux normes militaires2, résistant à l’écrasement et rempli d’époxy ; le boîtier en zinc robuste du D500S protège les composants internes contre les attaques physiques par effraction.

L’option multi-mots de passe avec mode complexe ou phrase de passe3 permet aux utilisateurs de s’approprier leurs données, leur facilitant par la même occasion la mémorisation de leur mot de passe. L’administrateur a la possibilité de réinitialiser le mot de passe d’un utilisateur et d’activer un mot de passe de récupération unique pour rétablir l’accès en cas d’oubli du mot de passe de l’utilisateur. L’administrateur et l’utilisateur peuvent tous deux définir un mode de lecture seul par session pour protéger le disque contre les logiciels malveillants sur les systèmes non fiables, tandis que l’administrateur peut également définir un mode de lecture seul global jusqu’à ce qu’il soit réinitialisé. Pour éviter que les données ne tombent entre de mauvaises mains, l’administrateur peut saisir un mot de passe Crypto Erase qui détruira les données et réinitialisera la clé afin d’empêcher tout accès non autorisé dans des situations compromettantes.

Le D500S comprend des fonctions intéressantes que l’on retrouve dans le Kingston IronKey comme le cryptage XTS-AES 256 bits, la protection contre les attaques BadUSB et par force brute grâce à un micrologiciel signé numériquement ; mais aussi un clavier virtuel4 pour la protection contre les enregistreurs de frappe et d’écran. Il est également doté d’une option de double partition cachée. L’administrateur peut créer deux partitions sécurisées de taille personnalisée pour l’administrateur et l’utilisateur, lui permettant l’accès à une banque de fichiers cachés, pouvant être utilisé pour fournir des fichiers à la partition de l’utilisateur selon les besoins. Lors de l’utilisation de systèmes non fiables ou du partage de la clé, les banques de fichiers cachés gardent les données sécurisées et invisibles jusqu’à ce qu’on y accède de manière appropriée.

"Le produit phare D500S avec FIPS 140-3 niveau 3 (en cours) offre plus de fonctionnalités que n’importe quel(le) autre clé/disque de sa catégorie. Le D500S modernise l’IronKey D300S en apportant une sécurité de pointe, ce qui en fait une unique solution complète de protection des données pour les entreprises et les gouvernements", déclare Oscar Escayola Kaloudis, EMEA Flash Business Manager et Sales Manager DACH, Moyen-Orient et Afrique, Grèce et Israël pour Kingston, EMEA. "IronKey est devenu un pilier essentiel pour répondre aux meilleures pratiques de protection contre la perte de données (DLP) avec la sécurité de niveau militaire la plus stricte pour la conformité aux lois et réglementations sur le chiffrement des données telles que SOC 2, NIS2, FISMA, GDPR, PIPEDA, HIPAA, HITECH, GLBA, SOX, et CCPA."

Le D500S offre de nombreuses options de personnalisation et, conformément aux normes TAA/CMMC, il est assemblé aux États-Unis. Disponible en version rapide à double flux, avec des capacités allant jusqu’à 512 Go, il bénéficie d’une garantie de 5 ans et d’une assistance technique gratuite. Un modèle D500SM administrable par l’entreprise ainsi qu’une clé personnalisée administrable en option sont également disponibles5.

• Caractéristiques de la clé Kingston IronKey D500S/SM :

• Clé USB cryptée de niveau militaire : Cryptage XTS-AES 256 bits certifié FIPS 140-3 niveau 3 (en cours) avec mises à jour sécurisées du microprocesseur pour une sécurité renforcée. Protections intégrées contre les attaques BadUSB et Brute Force. Nouveau test automatique du disque au démarrage et protection thermique et de tension pour arrêter automatiquement les disques lorsqu’ils atteignent certains seuils.

• Option multi-mots de passe pour la récupération des données : Activation des mots de passe Admin, Utilisateur et Récupération ponctuelle. L’administrateur peut réinitialiser le mot de passe de l’utilisateur et activer un mot de passe de récupération en une seule fois pour rétablir l’accès de l’utilisateur aux données en cas d’oubli du mot de passe de l’utilisateur.

• Mode complexe ou phrase de passe : Sélectionnez le mode Complexe ou Phrase de passe. Les phrases de passe peuvent être des phrases complètes, des mots multiples dont vous êtes le seul à vous souvenir - d’une longueur de 10 à 128 caractères. Un symbole de l’œil pour tous les mots de passe saisis permet de réduire les fautes de frappe.

• Option de double partition cachée, une première dans l’industrie : L’administrateur peut créer deux doubles partitions cachées de taille personnalisée pour l’administrateur et l’utilisateur afin de créer une banque de fichiers caché pour sécuriser les données et les rendre invisibles à moins d’y accéder de manière appropriée. Les doubles partitions cachées peuvent fournir une sécurité supplémentaire sur les systèmes non fiables ou lorsque le partage de disque est nécessaire.

• Mot de passe Crypto-Erase pour les situations compromettantes : Le mot de passe Crypto-Erase effacera les clés de cryptage, supprimera définitivement toutes les données et réinitialisera le lecteur.

• Boîtier robuste construit selon les normes les plus strictes d’IronKey : boîtier en zinc imperméable, anti-poussière, résistant à l’écrasement et rempli d’époxy pour une sécurité physique inviolable.

• Entièrement personnalisable : activez, désactivez, modifiez les fonctionnalités et le profil du lecteur. Co-logo.

• Modes lecture seule global et session (protection en écriture) : l’administrateur et l’utilisateur peuvent définir un mode lecture seule basé sur la session pour protéger le lecteur contre les logiciels malveillants sur les systèmes non fiables. L’administrateur peut également définir un mode global en lecture seule qui définit le lecteur en mode lecture seule jusqu’à sa réinitialisation.

• Interface : USB 3.2 Gen 1

• Capacités6 : 8Go, 16Go, 32Go, 64Go, 128Go, 256Go, 512Go

• Connectivité : Type-A

• Vitesse7 :

USB 3.2 Gen 1

8Go –128Go : 240Mo/s en lecture, 190Mo/s en écriture

256Go : 240Mo/s en lecture, 170Mo/s en écriture

512Go : 310Mo/s en lecture, 250Mo/s en écriture

USB 2.0

8Go –512Go : 30Mo/s en lecture, 20Mo/s en écriture

• Dimensions : 77.9mm x 21.9mm x 12.0mm

• Waterproof8 : Certifié IP67

• Operating Temperature : 0°C to 50°C

• Température de stockage : -20°C à 85°C

• Compatibilité : USB 3.0/USB 3.1/USB 3.2 Gen 1

• Options de personnalisation :

D500S : Activation, désactivation, modification des caractéristiques et du profil du disque. Co-logo.

D500SM : Modification du profil du lecteur. Co-logo. Version de gestion en option.

• Garantie/assistance :

D500S : 5 ans de garantie, support technique gratuit

D500SM : 2 ans de garantie, support technique gratuit

• Compatible avec : Windows® 11, 10, macOS® 10.15.x - 13.x, Linux9 Kernel 4.4+

1 Veuillez-vous référer aux spécifications de la fiche technique. Le produit doit être propre et sec avant utilisation.

2 Certifié MIL-STD-810F pour les tests de chocs mécaniques, de vibrations et de chutes.

3 Le mode Phrase secrète n’est pas pris en charge sous Linux.

4 Clavier virtuel : prend uniquement en charge l’anglais américain sur Microsoft Windows et macOS.

5 Service de gestion SafeConsole acheté séparément.

6 Une partie de la capacité répertoriée sur un périphérique de stockage Flash est utilisée pour le formatage et d’autres fonctions et n’est donc pas disponible pour le stockage de données. En tant que telle, la capacité réelle disponible pour le stockage des données est inférieure à celle indiquée sur les produits. Pour plus d’informations, consultez le Guide de la mémoire Flash de Kingston.

7 La vitesse peut varier en raison du matériel hôte, des logiciels et de l’utilisation.

8 Certifié IEC 60529 pour l’étanchéité avec le capuchon en place. Le produit doit être propre et sec avant utilisation.

9 La prise en charge des fonctionnalités sous Linux est limitée. Reportez-vous au manuel d’utilisation pour plus de détails. Certaines distributions de Linux nécessiteront des privilèges de super-utilisateur (root) afin d’exécuter correctement les commandes IronKey dans la fenêtre de l’application du terminal.