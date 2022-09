Kim Anstett devient Directrice des Systèmes d’Information de Trellix

septembre 2022 par Marc Jacob

Trellix annonce la nomination de Kim Anstett en tant que Directrice des Systèmes d’Information (DSI). Elle dirigera les équipes responsables des systèmes informatiques et technologiques mondiaux de Trellix et rejoindra l’équipe de direction.

Trellix se concentre sur l’accélération de l’utilisation de l’architecture XDR dans les entreprises, les sociétés commerciales et les gouvernements afin d’améliorer la sécurité des organisations et de faciliter la réponse et la gestion des incidents en matière de cybersécurité. En tant que Directrice des Systèmes d’Information, Mme Anstett est chargée d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie technologique qui favorise l’efficacité, la flexibilité et l’innovation dans l’ensemble de l’entreprise.

Forte de plus de 25 ans d’expérience dans le secteur, Mme Anstett était récemment Vice-Présidente Exécutive et Directrice de la Technologie chez Iron Mountain, où elle dirigeait des équipes chargées du développement de produits et de l’innovation. Auparavant, elle a été Directrice des Technologies de Systèmes d’Information chez Nielsen, où elle s’est concentrée sur la valeur client et l’amélioration des résultats en matière de cybersécurité. Elle est titulaire d’une Licence en Sciences de l’Université de Tufts (Massachusetts) et siège actuellement au Conseil d’Administration de Quotient Technology. Mme Anstett entre en fonction chez Trellix aujourd’hui et rapporte au PDG Bryan Palma.