Keysight Technologies renforce ses services d’assistance technique

septembre 2020 par Marc Jacob

Les industriels qui conçoivent et développent des produits électroniques ont tous connu des retards coûteux, pourtant évitables, liés à des problèmes de configuration, de maintenance ou de formation des équipements de test. Interrogées, 97 % des entreprises* ont déclaré avoir subi des retards de production qui avaient directement entraîné une perte de revenus (+ de 100.000 $ / par jour pour 53 %). Parmi les solutions envisagées, 90 % des entreprises apprécieraient avoir un accès plus rapide aux experts du support technique et aux ressources de connaissances, afin que les équipes de test sur site travaillent plus efficacement.

Ainsi, Keysight a souhaité renforcer son programme de service KeysightCare. Evolutif et complet, il offre une réponse de pointe en matière de tests et de mesures par le biais d’un point de contact unique dédié et proactif pour les instruments, les logiciels, les mesures d’applications et les tests. Ce modèle de support intégré est désormais disponible avec cinq niveaux de réponses selon le support technique choisi, adaptées aux besoins spécifiques des clients.

Inclus depuis novembre 2018 dans la majorité des instruments et logiciels Keysight, la garantie classique de KeysightCare assure un délai de réponse garanti de la part d’un expert du support technique en direct, ainsi qu’un accès à l’expertise technique via le portail KeysightCare et un centre de connaissances 24x7, contenant des années d’expertise en R&D dans des milliers d’articles techniques et d’exemples de programmation sur les technologies de pointe.

Les cinq niveaux de garantie KeysightCare

• NOUVEAU : support technique KeysightCare - Cette entrée de gamme supprime les obstacles techniques avec un temps de réponse garanti de moins de deux jours ouvrables par le support technique et les ingénieurs d’application. Ce niveau est particulièrement adapté pour couvrir tous les instruments Keysight chez le client, quel que soit le niveau de performance, le modèle d’utilisation, la période de garantie ou le statut d’interruption.

• KeysightCare Assured assure un support technique rapide - dans les quatre heures ouvrables - avec une couverture de réparation et un délai d’exécution de dix jours ouvrables, et des notifications proactives de firmware.

• KeysightCare Enhanced prioritaire, la réponse technique est assurée sous deux heures, une couverture de réparation sous sept jours ouvrables, une couverture d’étalonnage sous cinq jours ouvrables et des notifications proactives de firmware.

• KeysightCare Performance offre un support d’entreprise, avec réponse technique sous deux heures ouvrables, une couverture de réparation avec un délai d’exécution de cinq jours ouvrables, une couverture d’étalonnage avec un délai d’exécution de trois jours ouvrables, des notifications proactives de firmware et un support d’urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

• Logiciel KeysightCare est une assistance par abonnement et protège l’investissement logiciel grâce à des options de licence flexibles permettant de maintenir un contrôle budgétaire et d’équilibrer les exigences du projet. Le logiciel reste toujours à jour avec les dernières améliorations et normes de mesure.

L’assurance KeysightCare, en package, représente un réel avantage par rapport à l’achat d’offres de services individuels telles que la garantie, la réparation ou l’étalonnage. Pour les entreprises et les industriels, c’est une véritable valeur ajoutée de Keysight qui permet de réduire les risques de perte liés au retard et une baisse de productivité dès lors qu’un instrument subit une avarie.