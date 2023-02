Keyfactor annonce la nomination de Michael de Paris au poste de VP EMEA Channels, et l’intégration de Joe Tong à la liste 2023 des « Channel Chiefs » publiée par CRN

Lancé en février 2020, le programme partenaires de Keyfactor a pour mission d’aider ses partenaires à mettre au service des entreprises ses solutions de pointe, orientées PKI et gestion des identités machines,. Alors que Keyfactor renforce sa présence dans la région EMEA, la nomination de Michael de Paris s’inscrit dans une stratégie visant à garantir aux entreprises des solutions de pointe dans un environnement où les cyberattaques, à l’origine de détournements et d’usurpations d’identités machines, s’intensifient.

Michael de Paris collaborera avec l’équipe en charge des ventes à l’international et aura pour mission d’élaborer la stratégie de distribution EMEA, notamment le développement de partenariats et la croissance des réseaux de distribution.

Avant de rejoindre Keyfactor, Michael de Paris occupait les fonctions de Vice President of Strategic Alliances chez Yext, où il a contribué au lancement de l’entreprise sur la plateforme Amazon Web Services. Tout au long de sa carrière, Michael de Paris a accompagné des éditeurs de logiciels vers l’hypercroissance , en nouant des partenariats constructifs via des programmes de distribution ambitieux.

Parallèlement à la nomination de Michael de Paris, Joe Tong, actuel SVP Global Channel de Keyfactor, est cité dans la prestigieuse liste 2023 des « Channel Chiefs » établie par CRN. Joe Tong a joué un rôle essentiel dans l’évolution du programme Channel, en donnant aux partenaires de Keyfactor les moyens de mieux contrôler la gestion et l’atténuation des risques liés à l’essor des identités machines. Sous la houlette de Joe Tong, l’équipe a connu une forte croissance, doublant de taille en un an et renforçant un programme clé pour sensibiliser les partenaires et les clients aux solutions Keyfactor.