Kensington renforce la sécurité avec les clés à empreintes digitales VeriMark

août 2021 par Marc Jacob

Kensington® annonce le lancement de ses nouvelles solutions d’authentification biométrique VeriMark™ : les clés à empreintes digitales VeriMark™ Guard, idéales pour les terminaux mobiles tels que les ordinateurs portables et les tablettes, et les clés à empreintes digitales VeriMark™ Desktop pour le déploiement de PC de bureau en entreprise.

Les violations de données sont en augmentation, avec le chiffre vertigineux de 36 milliards d’enregistrements exposés en 2020 (source : Risk Based Security 2020). Les mots de passe, même forts, sont vulnérables face aux vols et interceptions et sont à l’origine de 80 % des violations de données. Les habitudes de travail plus flexibles, dans des cafés ou des espaces de travail partagés, qui se sont développées suite à la pandémie, sont également beaucoup moins sûres quand l’architecture réseau est non sécurisée. En exigeant une information supplémentaire pour s’authentifier, comme l’empreinte digitale, l’authentification multifactorielle (MFA) bloque 99,9 % des piratages de comptes d’entreprise (étude Microsoft 2019). Ces informations d’identification biométriques sont un cran au-dessus des SMS traditionnels ou aux questions de sécurité, car elles ne peuvent pas être interceptées à l’insu de l’utilisateur.

Les clés VeriMark Guard et VeriMark Desktop utilisent la technologie Match-in-Sensor™ pour stocker les données d’empreintes digitales dans la clé elle-même, une approche nettement plus sûre que de les stocker dans l’ordinateur portable ou de bureau. La technologie anti-spoofing intégrée dans la clé dépasse les normes industrielles en matière de faux rejet (c’est-à-dire le refus d’une empreinte digitale valide) et de fausse acceptation (l’acceptation d’une empreinte digitale non valide), garantissant ainsi commodité et sécurité. VeriMark Guard & Desktop sont certifiées FIDO U2F (Fast Identity Online Universal 2nd Factor Standard) pour assurer la compatibilité avec le plus grand nombre de services Web, notamment Google Services, Amazon Web Services, Salesforce, Dropbox et les gestionnaires de mots de passe les plus populaires tels que Dashlane et LastPass.

La clé à empreintes digitales VeriMark™ Desktop est parfaitement adaptée pour les points de vente et les comptoirs d’accueil de lieux recevant du public, son câble de 1,2 m permettant de la placer pratiquement n’importe où sur le bureau. Compatible avec Windows 10, VeriMark Desktop ajoute la prise en charge de Windows Hello et Windows Hello for Business pour permettre une connexion sans mot de passe.

La clé à empreintes digitales VeriMark™ Guard quant à elle est parfaitement adaptée aux appareils mobiles tels que les ordinateurs portables et les tablettes, et disponible en deux versions : l’une pour les ordinateurs portables dotés de ports USB-A et l’autre pour les ordinateurs portables USB-C. Toutes deux sont compatibles avec Windows 7/8/10, macOS et Chrome OS, avec une prise en charge des navigateurs Chrome, Edge, Firefox et Safari. VeriMark Guard ajoute également la certification FIDO2 qui offre des options d’authentification étendues.

Assorties d’une garantie de deux ans, les solutions de sécurité VeriMark viennent enrichir la gamme de solutions de protection des données de Kensington pour les particuliers et les entreprises.

Prix généralement constatés :

• Clé VeriMark™ Guard USB-A (K64708WW) 64.99 € TTC

• Clé VeriMark™ Guard USB-C (K64709WW) 64.99 € TTC

• Clé VeriMark™ Desktop (K62330WW) 79.99 € TTC