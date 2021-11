Kensington® lance une nouvelle station d’accueil mobile USB-C

novembre 2021 par Marc Jacob

L’UH1400P de Kensington, station d’accueil mobile USB-C 8-en-1 et sans pilote, apporte connectivité et productivité partout où les professionnels en ont besoin. Idéale pour la maison, le bureau ou en déplacement, cette nouvelle station d’accueil mobile plug-and-play répond aux évolutions dans les modes de travail, désormais plus flexibles et hybrides. Offrant une solution facile à transporter pour tout appareil portable, elle est universellement compatible avec Windows, macOS, ChromeOS, iOS ou Android.

Compacte mais puissante, elle intègre 8 ports de connectivité dont 3x ports USB-A 3.2 Gen1. Elle permet aussi de transmettre jusqu’à 85W d’alimentation via USB-C pour charger un ordinateur portable et ses accessoires. La sortie vidéo Ultra HD (Single 4K @ 60Hz) étend la productivité visuelle avec une résolution, un contraste et une profondeur de couleur élevés via le port HDMI. Des lecteurs de cartes SD et Micro SD 3.0 UHS-I rendent le transfert de photos rapide, facile et pratique.

Côté design, sa taille lui permet de se glisser dans un sac à dos ou dans la sacoche de l’ordinateur portable tout en offrant à l’utilisateur l’expérience complète d’un ordinateur de bureau en connectant un seul câble. Sa finition métallique lui confère minimalisme et élégance, et s’harmonise parfaitement avec les derniers modèles d’ordinateurs portables du marché. Alors que ces derniers sont de plus en plus fins et plus compacts avec un choix de ports limité, l’UH1400P de Kensington permet d’étendre la connectivité de l’utilisateur quel que soit son lieu de travail.

Le chargeur 100W USB-C GaN utilise la technologie Gallium Nitride (GaN) pour une charge plus froide, plus rapide et plus efficace dans un format plus petit. Disponible en variantes de prise britannique (K33821UK) et européenne (K33821EU), le chargeur est parfait comme chargeur de remplacement ou supplémentaire et comprend un câble USB-C de 2 m.

La station d’accueil mobile USB-C UH1400P de Kensington est une solution adaptée aux professionnels quel que soit leur environnement de travail ou aux étudiants. Elle permet de connecter facilement tous les périphériques et accessoires externes, ainsi que de charger son ordinateur portable pour une productivité étendue dans n’importe quel contexte.

La station d’accueil mobile sans pilote UH1400P USB-C 8-en-1 et le chargeur 100W USB-C GaN bénéficient d’une garantie et d’un service après-vente de deux ans.

Prix de vente conseillé :

K33820WW UH1400P Station d’accueil mobile sans pilote USB-C 8-en-1 : 84,99 euros TTC

K33821UK / K33821EU Chargeur 100W USB-C GaN : 69,99 euros TTC