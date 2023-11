Keeper lance le thème sombre pour les utilisateurs d’Android

novembre 2023 par Marc Jacob

Le mode sombre permet d’améliorer l’expérience de l’utilisateur, qui peut choisir le thème d’affichage qui correspond à ses préférences personnelles. Elle offre une alternative pour rendre le contenu plus lisible et moins pénible à visualiser, ce qui est particulièrement utile pour minimiser la fatigue oculaire dans les environnements à faible luminosité. Dans le cas des applications mobiles et des sites web, le mode sombre peut être plus économe en énergie, contribuant ainsi à prolonger la durée de vie de la batterie, à réduire la consommation d’énergie et à offrir une expérience utilisateur plus respectueuse de l’environnement.

C’est la dernière d’une série de mises à jour excitantes de l’interface utilisateur à travers les solutions personnelles, familiales et d’entreprise de Keeper. Keeper a adopté une approche progressive pour améliorer l’expérience de l’utilisateur, en améliorant continuellement l’apparence, la sensation et la convivialité de ses applications, tout en restant fidèle à la fonctionnalité et à la sécurité de classe mondiale auxquelles les utilisateurs de Keeper sont habitués. Les utilisateurs d’Android peuvent également s’attendre à ce que la gestion des clés d’accès arrive bientôt sur la plateforme Keeper.

La mise à jour de l’application Keeper Password Manager pour Android est disponible en téléchargement sur le Google Play Store, où Keeper est noté 4,6 sur 5 étoiles avec plus de 100k avis et plus de 10M de téléchargements. L’application sera automatiquement mise à jour pour tous les utilisateurs existants.