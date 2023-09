Keeper Security s’associe à Atera pour offrir des solutions de cybersécurité robustes aux MSP

septembre 2023 par Marc Jacob

Keeper Security, premier fournisseur de logiciels de cybersécurité Zero Trust et Zero Knowledge protégeant les mots et clés de passe, les accès privilégiés et les connexions à distance, annonce aujourd’hui sa dernière intégration avec le fournisseur de logiciels de gestion des TI alimentés par l’IA, Atera. S’appuyant sur la plateforme tout-en-un d’Atera destinée aux équipes informatiques et aux fournisseurs de services gérés (MSP), cette intégration stratégique avec Keeper vise à améliorer le paysage de la cybersécurité pour les entreprises du monde entier et à garantir une protection inégalée contre les cybermenaces en constante évolution.

Conçu exclusivement pour les fournisseurs de services gérés, KeeperMSP, puissant et facile à utiliser, permet aux MSP de protéger les mots de passe et les données sensibles de leurs clients et les leurs dans des coffres-forts sécurisés et chiffrés. Les MSP peuvent provisionner, gérer et auditer tous leurs clients à partir d’une console d’administration centrale, tout en maintenant des politiques strictes de confidentialité et de sécurité pour leurs utilisateurs. Keeper utilise un modèle de sécurité Zero Trust et Zero Knowledge, avec un cadre unique de chiffrement et de séparation des données. La solution peut être mise en œuvre en quelques minutes et s’intègre de manière transparente à toute infrastructure technologique afin de prévenir les failles de sécurité, de réduire les coûts du service d’assistance et de garantir la conformité.

Atera a été conçu pour simplifier le travail des équipes informatiques et des MSP, en les aidant à trouver et à évaluer les applications logicielles les plus pertinentes pour leurs besoins spécifiques. Avec l’ajout de KeeperMSP à l’App Center d’Atera, Keeper est plus facilement accessible à la vaste base installée d’Atera. Partie intégrante de la plateforme de surveillance et de gestion à distance (RMM) et d’automatisation des services professionnels (PSA) d’Atera, l’App Center offre un marché pour la découverte, l’évaluation et le déploiement d’applications logicielles de pointe qui améliorent la productivité et l’innovation, permettant ainsi aux professionnels des TI de décupler leur efficacité en rationalisant la facturation, l’installation et les mises à jour.

L’intégration de Keeper avec Atera permet à un MSP d’obtenir des informations sur la facturation et l’utilisation par le biais d’API techniques, ce qui simplifie la facturation et la réconciliation pour les MSP qui fournissent de multiples produits et services. Les clients peuvent gérer les installations et les mises à jour logicielles de Keeper directement via Atera, de sorte qu’un MSP peut créer et installer des comptes, suivre l’utilisation actuelle et mensuelle, et maintenir Keeper à jour sur tous les ordinateurs et appareils de ses clients. En simplifiant le processus de facturation, les MSP peuvent consacrer moins de temps à la facturation et plus de temps à fournir la meilleure cybersécurité à leurs clients.

Les offres KeeperMSP proposées par Atera comprennent :

• KeeperPAM™ privileged access management

• Keeper Password Manager

• Keeper Secrets Manager

• Keeper Connection Manager

• Rapports de conformité

• Messagerie chiffrée et éphémère KeeperChat

• Module avancé de rapports et d’alertes

• Surveillance de BreachWatch® sur le dark web

• Stockage sécurisé des fichiers

• Hébergement dans n’importe quel centre de données mondial de Keeper.