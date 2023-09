Keeper Security présente une mise à jour majeure de son gestionnaire de mots de passe pour iOS

septembre 2023 par Marc Jacob

Keeper Security annonce que l’application Keeper Password Managerpour iOS dispose désormais d’une toute nouvelle interface utilisateur (UI) plus moderne. Cette version très attendue comprend une convivialité améliorée, une recherche intelligente et des temps de synchronisation plus rapides pour les clients ayant de grands coffres-forts, tels que les MSP. En promouvant un nouveau look élégant et une expérience utilisateur plus intuitive, les mises à jour sont conçues pour faciliter l’utilisation des puissantes fonctionnalités de gestion de mots de passe et de clés de passe de Keeper, avec une clarté et une facilité de recherche accrues.

Keeper a également apporté des améliorations spécifiques aux appareils iOS afin d’améliorer l’expérience de l’application mobile. Lors de la connexion, les utilisateurs se voient présenter des éléments conviviaux et un design épuré pour faciliter la lecture et la navigation sur les petits écrans. Le plus remarquable est sans doute l’amélioration des performances démontrée lors de la première connexion à un grand coffre-fort - permettant aux utilisateurs de synchroniser, de visualiser et de rechercher leurs coffres-forts à la vitesse de l’éclair - même s’ils ont des dizaines de milliers de documents.

Les points forts de l’interface utilisateur mise à jour sont les suivants

● Interface plus conviviale : L’interface utilisateur simplifiée de Keeper réduit les grilles et introduit des couleurs plus nettes et des volets ajustables.

● Une convivialité rationalisée : Des workflows utilisateurs plus efficaces réduisent le nombre de clics nécessaires à l’accomplissement d’une tâche.

● Accessibilité et inclusion : L’interface utilisateur améliorée offre des couleurs, des contrastes et des tailles de polices et d’icônes conformes aux normes WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

Tout comme avec les applications Web et Desktop de Keeper, les utilisateurs iOS peuvent maintenant choisir les couleurs des dossiers et des archives pour une meilleure organisation. Les icônes de l’application ont été mises à jour pour être plus conviviales, plus informatives et cohérentes sur toutes les plateformes Keeper. Keeper encourage les utilisateurs à visiter l’App Store et à mettre à jour leur logiciel pour profiter des nouvelles fonctionnalités.