Keeper Security partage les fichiers les plus importants à conserver en cas de catastrophe

septembre 2023 par Marc Jacob

Chaque année, de nombreux pays sont frappés par des ouragans et des incendies de forêt, dont certains détruisent presque tout sur leur passage. En fonction de la catastrophe et de sa rapidité, les habitants n’ont parfois que quelques jours, quelques heures ou même quelques instants pour évacuer, ce qui peut avoir de graves conséquences.

Alors que la saison des feux de forêts bat son plein partout en Europe, il est impératif que chacun mette en place des plans de sauvegarde pour se protéger, mais aussi pour protéger sa famille et ses biens de valeur, y compris leurs documents importants. Pour aider les ménages à protéger leurs documents les plus sensibles et leurs informations d’identification personnelle (PII), Keeper Security dévoile les fichiers les plus importants à conserver en cas d’urgence ou de catastrophe naturelle.

• Identification du ménage : Il est impératif de conserver en lieu sûr tout document physique permettant d’identifier les personnes vivant dans une résidence, et ce pour de multiples raisons. Par exemple, les cartes d’identité avec photo prouvent l’identité des membres du ménage en cas de dommages à la maison ou de blessure d’un résident, les certificats de naissance permettent de maintenir ou de rétablir le contact avec les membres de la famille.

• Documentation financière et juridique : Les catastrophes provoquent suffisamment de chaos et il peut être facile de perdre la trace des obligations financières et légales dans le processus. Il est important de conserver les paiements du logement pour identifier les dossiers financiers et les prêts éventuels, les polices d’assurance aident à rétablir les comptes financiers, les preuves des différentes sources de revenus sont utilisées pour maintenir les paiements et le crédit, et les déclarations d’impôts fournissent les coordonnées des fournisseurs financiers et juridiques pour demander l’aide en cas de catastrophe.

• Informations médicales : Si une catastrophe naturelle blesse une personne ou un membre de sa famille, il est essentiel de protéger certains dossiers médicaux. Les familles devraient envisager de stocker en ligne les informations relatives aux soins médicaux pour s’assurer que les soins existants se poursuivent sans interruption, ainsi que des dossiers de vaccination et des informations sur les médicaments. En conservant des copies numériques des dossiers médicaux importants en toute sécurité dans un coffre-fort entièrement chiffré, vous pouvez également donner à vos amis de confiance et à votre famille un accès d’urgence à ces documents en cas de blessure, de maladie ou de décès.

• Assurances : Les dommages imprévisibles peuvent chambouler la vie d’une famille et l’obliger à se déplacer pour une durée indéterminée. Pour garantir la protection de votre habitation, il est essentiel de conserver les documents relatifs à toutes les polices d’assurance habitation, vent et inondation, afin que les ressources financières nécessaires puissent être fournies en cas de réparation, de remplacement ou de reconstruction de ce qui a été endommagé ou perdu.

• Coordonnées du ménage : Enfin, il est important de conserver les coordonnées des principales institutions qui traitent les informations et les soins les plus importants, notamment les banques, les agents d’assurance, les professionnels de la santé et les prestataires de services.

Bien que les catastrophes soient par nature imprévisibles et souvent inévitables, une chose que vous pouvez éviter est de perdre l’accès à des dossiers importants qui sont indispensables en temps de crise. En protégeant ces documents et en les stockant dans un endroit sûr, tel qu’un coffre-fort numérique, vous serez beaucoup mieux préparé en cas de catastrophe.