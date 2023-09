Keeper Security nommé leader du marché de la gestion des accès privilégiés (PAM) par Enterprise Management Associates

septembre 2023 par Marc Jacob

Keeper Security a été identifié comme l’un des principaux fournisseurs de PAM pour la solidité de ses produits et son rapport coût/efficacité. Cette reconnaissance émane du cabinet d’analystes Enterprise Management Associates® (EMA™) dans son dernier rapport de recherche : EMA Radar™ for Privileged Access Management.

EMA fournit une vue objective du paysage du marché, garantissant que les organisations de toutes tailles peuvent comprendre les avantages et les inconvénients des solutions de cybersécurité. Selon l’étude d’EMA, 79 % des entreprises considèrent que la PAM est très importante ou critique pour leurs opérations commerciales, tandis que l’étude de Keeper a révélé que 91 % des responsables informatiques déclarent que leur solution PAM leur permet de mieux contrôler l’activité des utilisateurs privilégiés. Le Radar PAM de EMA compare les forces des produits et la rentabilité de ces solutions de cybersécurité impératives qui définissent, contrôlent et gèrent l’accès aux comptes, systèmes et applications les plus sensibles d’une organisation.

Le Radar EMA souligne le succès de Keeper dans la fourniture d’une plateforme facile à déployer avec des fonctionnalités étendues, y compris la gestion des mots de passe, la surveillance du dark web, le stockage sécurisé des fichiers et des secrets, les rapports de conformité, les alertes, la surveillance des sessions et la messagerie sécurisée. En tant que solution SaaS hébergée dans le Cloud, le rapport note que KeeperPAM ne nécessite aucun déploiement d’infrastructure sur site, et parce qu’elle est sans agent et sans client, aucun logiciel supplémentaire n’est nécessaire. KeeperPAM a également reçu le prix spécial du meilleur partage de mots de passe.

La plateforme KeeperPAM consolide la gestion des mots de passe, la gestion des secrets et la gestion des connexions privilégiées au sein d’une plateforme SaaS unifiée. KeeperPAM fonctionne avec la rotation des mots de passe, l’authentification sans mot de passe, le SSO, le SIEM, le SDK, le MFA et les applications CI/CD. La solution PAM brevetée de Keeper inclut nativement des fonctionnalités avancées permettant aux administrateurs de partager en toute sécurité les mots de passe des comptes privilégiés pour les individus et les groupes - y compris les comptes root et administrateur - sans exposer les informations d’identification en texte clair. Keeper effectue des audits de sécurité sur la force et la réutilisation des mots de passe dans le coffre-fort de l’utilisateur final et BreachWatch fournit un scan du dark web pour identifier les identifiants compromis.