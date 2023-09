Keeper Security annonce l’intégration de la facturation avec Gradient MSP

septembre 2023 par Marc Jacob

Pacific NorthWest Managed IT Services est un client de Gradient qui fournit des services IT tels que le support technique, le support informatique et le conseil aux petites et moyennes entreprises aux Etats-Unis. Le MSP a été l’un des premiers à déployer l’intégration de Keeper en tant qu’utilisateur bêta. Cary Wagner, CEO et Technical Operations Director, a décrit l’intégration comme un complément bienvenu : « Keeper est déjà un produit fantastique, et cela nous permet de suivre l’utilisation avec la simplicité que nous avons appris à apprécier avec Synthesize. Nous sommes impatients de voir ce qui nous attend ! »

KeeperMSP de Keeper Security, un puissant outil de sécurité pour les MSP

KeeperMSP est la solution de cybersécurité et de gestion des mots de passe la plus sûre pour prévenir les violations de données liées aux mots de passe et les cybermenaces. Conçue exclusivement pour les fournisseurs de services gérés (MSP), KeeperMSP fournit une plateforme puissante et facile à utiliser permettant aux MSP de protéger les mots de passe et les données sensibles de leurs clients et les leurs dans des coffres-forts sécurisés et chiffrés. Les MSP peuvent provisionner, gérer et auditer tous leurs clients à partir d’une console d’administration centrale, tout en maintenant des politiques strictes de confidentialité et de sécurité pour leurs utilisateurs.

Synthesize : automatisation du rapprochement des factures et élimination des maux de tête

Les MSP qui utilisent la plateforme Synthesize de Gradient peuvent rapprocher les factures plus rapidement, plus précisément et avec moins de frustration. Elle rationalise l’ensemble du processus de facturation et permet souvent de découvrir des revenus non facturés dès la première utilisation. Plus de 1 000 MSP dans le monde font confiance à la plateforme Synthesize.

– Tarifs

Les tarifs de la plate-forme Synthesize sont basés sur le nombre de comptes avec contrats actifs d’un MSP, ce qui rend l’automatisation de la réconciliation économique même pour les plus petits MSP. Les tarifs commencent à 199 $/mois, sans engagement et avec une garantie de remboursement de 30 jours.