Keeper Security annonce l’extension Passkey Management sur les navigateurs de bureau

août 2023 par Marc Jacob

Keeper Security annonce une prise en charge élargie de la gestion des codes d’accès pour tous les navigateurs de bureau et pour tous les clients. Avec Keeper, les mots de passe sont stockés et gérés dans le coffre-fort de Keeper, et peuvent être utilisés pour se connecter à des sites web et des applications à travers tous les navigateurs web de bureau et les systèmes d’exploitation avec facilité. Les passkeys peuvent remplacer les mots de passe sur les sites supportés et peuvent également être utilisés pour l’authentification progressive ou l’authentification multifactorielle pour les sites qui supportent l’utilisation de FIDO2 WebAuthn. Les Passkeys peuvent également être partagés entre les membres d’une même famille ou d’une même équipe.

Un passkey est une clé cryptographique qui permet aux utilisateurs de se connecter à des comptes et à des applications sans avoir à saisir de mot de passe, un peu comme la version numérique d’une carte magnétique stockée sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur. Apple, Google et Microsoft ont intégré la prise en charge des passkeys dans leurs systèmes d’exploitation, tandis que les développeurs de sites web et d’applications sont chargés d’intégrer la prise en charge des passkeys dans leurs flux de connexion. Comme les passkeys ne fonctionnent que sur les sites web et les plateformes qui les prennent en charge, Keeper a créé un annuaire des passkeys pour fournir aux utilisateurs une liste actualisée des endroits où ils peuvent être utilisés. Keeper supportera également les passkeys pour les appareils mobiles lorsque Android et iOS déploieront leurs API de passkey pour les gestionnaires d’identité tiers plus tard cette année.

Les passkeys sont à la fois plus faciles à utiliser que de nombreuses méthodes d’authentification traditionnelles, et résistants au phishing, ce qui permet aux utilisateurs de se connecter aux sites Web pris en charge de manière transparente et plus sûre. La technologie sans mot de passe, introduite pour la première fois en 2022, s’appuie sur les normes industrielles du World Wide Web Consortium (W3C) et de l’alliance FIDO, et est soutenue par Apple, Google, Microsoft, Paypal, eBay et bien d’autres. Keeper est désormais membre de l’Alliance FIDO, qui promeut le développement, l’utilisation et le respect des normes d’authentification et d’attestation des appareils.

L’extension de navigateur Keeper enregistre et remplit automatiquement les mots de passe, de la même manière qu’une connexion basée sur un mot de passe, et le mot de passe est stocké dans un dossier dans la chambre forte Keeper. Une archive peut contenir n’importe quel type d’information, comme des codes d’accès et des mots de passe traditionnels, ainsi que des cartes de paiement, des pièces d’identité, des photos, des fichiers et bien plus encore. Le coffre-fort Keeper permet également de gérer les clés, par exemple en les partageant avec des amis ou des membres de la famille.