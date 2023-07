Keensight Capital investit dans e-Attestations

juillet 2023 par Marc Jacob

Keensight Capital a signé un accord pour l’acquisition d’une participation minoritaire dans e-Attestations (la « Société »), une plateforme de gestion des risques liés aux tiers (« GRLT »), utilisée pour stocker, gérer et valider de manière centralisée les données et les certificats de tiers en matière de gouvernance, de risques et de conformité (« GRC ») et de critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance (« ESG »). Keensight investit aux côtés de son fondateur et Président Emmanuel Poidevin, de son Directeur général Pascal Gué et de ses employés.

Fondée en 2008 et basée à Paris, e-Attestations sert environ 2 000 clients opérant dans divers secteurs à travers le monde, notamment l’énergie, le logement, les télécommunications, l’automobile, la grande distribution et le secteur public. e-Attestations se différencie par une couverture à 360 degrés des risques encourus par les tiers grâce à sa plateforme et au haut niveau d’automatisation avec lequel les données sont continuellement collectées et validées.

Aujourd’hui, e-Attestations emploie près de 50 personnes et dispose du réseau de fournisseurs le plus vaste et le plus étendu du marché français du GRLT, avec environ 400 000 fournisseurs actifs répartis dans plus de 140 pays. La société a connu une croissance d’environ 25% par an au cours des deux dernières années et bénéficie d’un modèle économique fortement récurrent avec plus de 90% du revenu total provenant des ventes de logiciels SaaS. e-Attestations.com a aussi été l’un des premiers éditeurs de logiciels français sélectionnés par le visa de sécurité SecNumCloud, le plus haut niveau de sécurité pour les données sensibles et critiques.

Alors que le paysage réglementaire ESG devient de plus en plus exigeant, les engagements des entreprises en faveur d’une gestion responsable de la chaîne d’approvisionnement façonnent un marché en pleine croissance. e-Attestations joue un rôle essentiel en aidant activement les entreprises à valider la conformité ESG, à évaluer et à gérer les risques liés au développement durable (y compris les questions liées au climat), et à suivre les performances des chaînes de valeur, créant ainsi de la valeur pour toutes les parties prenantes concernées.

e-Attestations se situe à l’intersection des logiciels de gestion financière, ESG et EHS, où Keensight possède une solide expertise sectorielle grâce à ses précédents investissements dans Onventis, Lisam et Sogelink. Dans un contexte de marché d’équipement, Keensight Capital aidera la société à conquérir des parts de marché, à contribuer au développement de produits et au renforcement de ses fonctions commerciales et de marketing. En outre, Keensight Capital soutiendra l’accélération du développement international d’e-Attestations, à la fois de manière organique et par le biais d’acquisitions.