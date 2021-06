Keensight Capital devient actionnaire majoritaire d’Adista

juin 2021 par Marc Jacob

Keensight Capital, l’une des équipes de référence dans le Growth Buyout[1] en Europe, annonce avoir signé un accord afin d’acquérir une participation majoritaire dans Adista, premier Opérateur de Services Hébergés alternatif pour le B2B. A l’issue de la transaction, Keensight prendra la suite d’Equistone PE en tant qu’actionnaire majoritaire aux côtés de FEF, le partenariat de co-investissement entre Mubadala et Bpifrance, et de l’équipe de direction présidée par Patrice Bélie.

Adista, spécialiste des services informatiques et télécoms, accompagne la digitalisation d’une clientèle diversifiée, composée d’acteurs privés (PME, ETI et grandes entreprises) et publics (hôpitaux et collectivités territoriales), avec une palette de services complets. Adista propose notamment des offres de Cloud privé ou public, des services managés, des solutions télécoms fixes et mobiles intégrées à ses réseaux d’interconnexion comme aux services de téléphonie et de collaboration, l’expertise de son pôle cybersécurité, et la capacité à développer des projets applicatifs ou web. Adista possède ses propres datacenters, répartis sur le territoire français.

Fort de plus de 720 collaborateurs et d’un réseau de 35 agences réparties sur l’ensemble du territoire français, Adista figure parmi les leaders incontestables du marché des opérateurs cloud et connectivité B2B. En intégrant les acquisitions de Fingerprint Technologies en juillet 2020 et de Waycom en février 2021, Adista a réalisé un chiffre d’affaires cumulé de 153 millions d’euros sur la période de 12 mois finissant au 31/12/2020 et vise d’atteindre les 300 millions d’euros en 2025.

Keensight Capital a pour objectif d’accompagner les équipes d’Adista dirigées par Patrice Bélie dans la réalisation de cette ambition. Avec cet investissement majoritaire, Keensight Capital entend accélérer la croissance organique d’Adista – sur le marché porteur de la digitalisation des entreprises – tout en soutenant la stratégie de développement de son offre « one-stop shop » via croissance externe et intégration de compétences et de solutions élargies.

Les actionnaires minoritaires historiques (GEI et ILP) s’inscrivent également dans ce nouveau projet, ainsi que les fondateurs de l’entreprise, Gilles et Pascal Caumont, toujours présents au Comité de Surveillance de l’entreprise. Keensight Capital a également invité certains de ses LPs, parmi lesquels FEF, le partenariat de co-investissement entre Mubadala et Bpifrance, à participer à l’opération.

[1] Growth Buyout : investissement dans des sociétés non cotées de croissance rentables, en minoritaire ou en majoritaire avec ou sans effet de levier, avec une approche flexible adaptée aux besoins de chaque entrepreneur, pour financer des projets de croissance organique, des stratégies d’acquisitions ou pour donner de la liquidité aux actionnaires historiques.