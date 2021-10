Kaspersky signe un partenariat avec Quarkslab

octobre 2021 par Marc Jacob

Les entreprises sont de plus en plus concernées par la menace cyber, et ce, quelle que soit leur taille et leur secteur d’activité. Une étude récente de Kaspersky, menée auprès de 400 entreprises françaises de plus de 50 employés indiquait que 7 entreprises sur 10 avaient été victimes d’une attaque par ransomware ces deux dernières années. Entre 2019 et 2020, le nombre d’attaques ciblées sur les entreprises a été multiplié par 8. La question n’est donc plus de savoir si une entreprise sera attaquée, mais plutôt quand. Et lorsque l’on constate que le coût moyen d’une faille de sécurité pour les grandes entreprises est de plus d’ 1 million d’euros (en Europe), l’investissement dans la cybersécurité semble s’imposer. Aujourd’hui la montée en complexité des malwares indique qu’empiler les couches de sécurité ne suffit plus. Il faut à la fois des compétences techniques et humaines pour pouvoir anticiper au mieux la détection des malwares et/ou restaurer la confiance après la compromission d’un système.

Conscient de ces enjeux, Quarkslab a lancé sa solution Quarks Flow en Juillet 2021 et cherchait à y intégrer les technologies les plus performantes du marché, en phase avec leur objectif d’excellence. Tant pour les utilisateurs et développeurs d’applications cloud qu’aux SOC, CERT et fournisseurs de services de sécurité managés (MSSP), Quarks Flow est une plateforme cloud permettant d’analyser les fichiers circulant au sein de leur infrastructure. Positionnée en interface des systèmes de sécurité existants, elle permet de centraliser et d’automatiser à grande échelle l’analyse de fichiers en un lieu unique, offrant visibilité et vitesse de réaction aux analystes avant, pendant et après une intrusion.

Kaspersky Scan Engine, une technologie primée, à la pointe de la technologie.

Kaspersky Scan Engine (KSE) offre une protection complète pour les applications Web, les serveurs proxy, le stockage en réseau et les passerelles de messagerie. Cette solution est facile à gérer et à déployer via HTTP et ICAP en tant que service autonome, cluster évolutif ou conteneur Docker. Kaspersky Scan Engine utilise les dernières méthodes de détection pour détecter et supprimer les logiciels malveillants, notamment les chevaux de Troie, les menaces de phishing, les vers, les rootkits, les logiciels espions et les logiciels publicitaires. Cette technologie peut s’intégrer dans presque toutes les applications, offre les meilleurs taux de détection du secteur et peut réagir immédiatement aux menaces émergentes.

Kaspersky et Quarkslab, des valeurs communes basées sur l’excellence, l’évolution et la recherche.

Aujourd’hui, Quarkslab et Kaspersky annoncent un partenariat de type OEM, afin de proposer une offre intégrée, opérée et gérée directement par Quarkslab.