Kaspersky renouvelle son engagement aux côtés de Cybermalveillance.gouv.fr pour promouvoir la sécurité numérique à travers le Cybermoi/s

septembre 2023 par Marc Jacob

L’expert mondial en cybersécurité Kaspersky annonce sa participation à la onzième édition du Cybermoi/s, une initiative lancée par Cybermalveillance.gouv.fr, destinée à sensibiliser le public et les entreprises aux enjeux cruciaux de la cybersécurité et qui débutera ce lundi 2 octobre. Cette année, le Cybermoi/s prend pour thème central la fraude par ingénierie sociale. Cette participation renforce l’engagement de Kaspersky envers la protection des utilisateurs contre les menaces en ligne.

Le Cybermoi/s, organisé chaque année par Cybermalveillance.gouv.fr, est une campagne de sensibilisation majeure en France. Son objectif est d’informer le grand public et les entreprises sur les meilleures pratiques de sécurité en ligne et de promouvoir la protection des données personnelles. Cette initiative vise à renforcer la résilience numérique de la société française et à prévenir les risques liés à la cybercriminalité.

L’Ingénierie Sociale est devenue l’une des tactiques de cyberattaque les plus courantes et les plus insidieuses. Les cybercriminels utilisent des manipulations psychologiques pour tromper les individus et les inciter à révéler des informations confidentielles, à cliquer sur des liens malveillants ou à effectuer des actions préjudiciables. Le Cybermoi/s de Cybermalveillance se penche sur cette menace grandissante et cherche à sensibiliser le public aux stratégies de défense contre ces attaques.

Kaspersky contribuera activement à cet effort tout au long du mois, en participant à une série d’activités variées, notamment à la diffusion d’une étude réalisée en partenariat avec Kantar et l’ADN pour s’appuyer sur des chiffres concrets afin de changer la tendance. Une interview croisée exclusive entre le Directeur Général de Kaspersky France, Bertrand Trastour et un neuropsychologue sera également mise en ligne, au cours de laquelle ils échangeront sur les mécanismes cognitifs de l’ingénierie sociale.

En somme, les experts de Kaspersky partageront leurs connaissances et leur expertise en matière de cybersécurité pour aider les utilisateurs à mieux comprendre les menaces actuelles et à adopter des pratiques en ligne plus sûres.

Pour la première fois, un événement de lancement au Campus Cyber, ce 2 octobre 2023

L’écosystème français de la cybersécurité, les institutions françaises et des acteurs clés se réuniront pour inaugurer cette nouvelle campagne nationale de sensibilisation à la cybersécurité. À cette occasion, différentes thématiques seront traitées pour tous les publics sous forme de table ronde.