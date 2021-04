Kaspersky présente Kaspersky IoT Secure Gateway 100

avril 2021 par Marc Jacob

Kaspersky dévoile sa nouvelle solution Kaspersky IoT Secure Gateway 100, reposant sur le système d’exploitation KasperskyOS. Cette solution est conçue pour connecter les appareils et les capteurs de terrain aux plateformes d’IoT industrielles (IIoT), permettant la collecte et le transfert sécurisés des données issues des équipements industriels vers des applications numériques.

Selon une étude réalisée par Juniper Research, le nombre de connexions l’IIoT à travers le monde devrait progresser de 107 % d’ici 2025, pour atteindre 36,8 milliards de connections. La collecte et le traitement des données provenant de capteurs IIoT situés sur les équipements industriels permettent aux entreprises de mieux visualiser leurs flux de travail, de mettre en place une maintenance prédictive et ainsi, de gagner en efficacité et en performance globale. Un des principaux défis réside cependant dans la capacité à connecter la technologie d’exploitation (OT) à l’environnement numérique existant de l’entreprise. Cela suppose de savoir sélectionner au préalable les données les plus pertinentes parmi un ensemble complexe de données, de les convertir puis de pouvoir les transférer de manière sécurisée vers l’application de traitement au sein de l’infrastructure informatique de l’entreprise. Kaspersky IoT Secure Gateway 100 offre précisément une connexion directe et protégée aux environnements industriels, qu’ils soient composés de pompes, de machines à commande numérique assurée par ordinateur (CNC ou Computer Numerical Control), de convoyeurs ou d’autres machines coûteuses.

La première solution Kaspersky IoT Secure Gateway 100 fonctionne avec la passerelle hardware Siemens Simatic IoT2040 et le système d’exploitation KasperskyOS, et repose sur le concept de cyber-immunité de Kaspersky. Grâce à Kaspersky Security System, au micro-noyau KasperskyOS et à l’architecture MILS (Multiple Independent Levels of Security), Kaspersky IoT Secure Gateway effectue uniquement des actions ayant été définies lors de la conception, ce qui rend la majorité des cyberattaques inefficaces contre cette passerelle cyber-immune et ses principales fonctions. Inutile alors pour les entreprises de mettre en place une protection additionnelle de la passerelle et des équipements connectés, comme un antivirus, un dispositif de contrôle ou une passerelle de sécurité unidirectionnelle (data diode).

Par ailleurs, Kaspersky IoT Secure Gateway 100 peut être déployée dans des environnements comportant des équipements issus de différents fabricants, grâce à l’utilisation du protocole de communication universel OPC UA. Kaspersky IoT Secure Gateway 100 dispose également d’une connexion native à Siemens MindSphere, une plateforme numérique de services IIoT basée sur le cloud. Tous les composants fonctionnels de Kaspersky IoT Secure Gateway 100 ont été conçus et développés par Adaptive Production Technology (APROTECH), la filiale IIoT de Kaspersky et partenaire Silver de MindSphere. Utilisées conjointement, Kaspersky IoT Secure Gateway 100 et Siemens MindSphere permettent un accès rapide aux données industrielles et les transforment aisément en résultats tangibles et exploitables commercialement, grâce à de puissantes applications industrielles intégrant des fonctions d’analyses avancées et de l’IA.