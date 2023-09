Kaspersky inaugure son tout premier centre de transparence au Moyen-Orient

septembre 2023 par Marc Jacob

Kaspersky a ouvert les portes de son premier Centre de Transparence au Moyen-Orient, en inaugurant une nouvelle infrastructure à Riyad, en Arabie Saoudite. Cette ouverture, qui s’inscrit dans le cadre de l’initiative globale de Kaspersky pour la transparence (Global Transparency Initiative, GTI), vise à instaurer la confiance et à garantir l’intégrité des solutions et des processus de Kaspersky. Le centre propose à ses visiteurs des services allant de la présentation exhaustive des pratiques de transparence de l’entreprise à l’examen du code source de l’entreprise.

Kaspersky a choisi Riyad pour implanter son premier centre de transparence au Moyen-Orient afin de s’aligner sur les objectifs du plan « Saudi Vision 2030 ». Cette stratégie donne la priorité à la transformation numérique et vise à promouvoir la position de l’Arabie Saoudite comme centre régional de la technologie et de l’innovation, dans le but de faire du pays une destination de premier choix pour les entreprises internationales, et les inciter à établir leur siège local à Riyad.

Son Excellence le vice-ministre des communications et des technologies de l’information, Haytham AlOhali, a inauguré le nouveau centre de transparence en présence de fonctionnaires du ministère. En plus des représentants du gouvernement, l’inauguration a également rassemblé des partenaires et des clients de Kaspersky, des représentants des médias, ainsi que de jeunes étudiants saoudiens participant au programme de stage de Kaspersky.

Avec l’ouverture de ce nouveau centre, Kaspersky dispose désormais d’un réseau de 10 centres de transparence, situés en Europe, dans la région APAC, en Amérique du Nord et en Amérique latine, ainsi qu’au Moyen-Orient.

Les visiteurs du Centre de Transparence de Riyad peuvent consulter le code source de toutes les solutions Kaspersky sur site. Les options d’examen dépendent du niveau de sophistication, suivant la classification des pistes de ski de montagne : « bleue », « rouge » et « noire ». La « piste bleue » donne accès à un aperçu général des processus de développement de la sécurité des produits et services Kaspersky, ainsi que des procédures de gestion des données. La « piste rouge » permet d’examiner les aspects les plus critiques du code source, avec l’aide des spécialistes de l’entreprise, et fournit une analyse ciblée d’une fonctionnalité particulière. La « piste noire" permet aux visiteurs de procéder à l’examen le plus complet du code source, avec l’aide des experts de Kaspersky.

Plus tôt cette année, Kaspersky confirmait son intention de faire croître son réseau de centres de transparence, en ouvrant de nouvelles installations supplémentaires au Moyen-Orient, en Afrique et dans la région Asie-Pacifique d’ici à la mi-2024.

Lancée en 2017, cette initiative vise à ouvrir la « boîte noire » technologique en éduquant les parties prenantes sur les produits Kaspersky, tout en faisant preuve de transparence avec la communauté au sens large, en permettant à chacun de procéder à la validation et à la vérification de la fiabilité des produits, des processus internes et des opérations commerciales de Kaspersky. Dans le cadre du développement de la GTI, Kaspersky est le premier fournisseur de cybersécurité à ouvrir son code source à un examen externe.