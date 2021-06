Kaspersky étend son programme de stages SafeBoard aux jeunes talents d’Europe et d’Asie-Pacifique

juin 2021 par Marc Jacob

Kaspersky annonce l’extension de son programme de stages SafeBoard, qui s’ouvre dorénavant à plusieurs postes en Europe et en Asie-Pacifique. Entièrement rémunérés, ces stages s’effectuent sur une durée de six à douze mois.

Favoriser un environnement de travail propice au développement des jeunes talents et leur offrir des opportunités de carrière intéressantes a toujours été une priorité pour Kaspersky. Filière d’avenir, la cybersécurité offre de formidables perspectives d’emploi et le programme SafeBoard, lancé il y a plusieurs années, constitue pour les étudiants un excellent point de départ pour débuter une carrière prometteuse dans ce secteur, tout particulièrement dans un contexte d’incertitude du marché du travail lié à la crise sanitaire mondiale. SafeBoard est ouvert à tous les étudiants en licence ou master ainsi qu’aux jeunes diplômés quels que soient leurs parcours, pour peu qu’ils soient férus de technologie. Dans le cadre de ce programme, les candidats peuvent choisir parmi une multitude de postes techniques et non techniques dans différents domaines tels que la distribution, la communication institutionnelle, le marketing et le marketing digital, l’informatique, l’avant-ventes, la vente et le support technique. A Paris, des offres de stage sont disponibles en marketing, marketing digital et vente.

« Avec une pénurie constante de compétences qualifiées, le moment est idéal pour entériner une carrière dans la cybersécurité. Kaspersky est bien placé pour offrir aux jeunes talents d’Europe et de la région APAC une expérience à forte valeur ajoutée dans un secteur passionnant et en constante évolution. Notre programme est crucial pour aider les entreprises et les particuliers à continuer à récolter les bénéfices offerts par la technologie », déclare Marina Alekseeva, Directrice des Ressources Humaines chez Kaspersky. Les stages SafeBoard étaient dispensés depuis six ans au sein du siège social de Kaspersky à Moscou. Aujourd’hui, ce programme s’étend de manière inédite aux bureaux de Londres, Milan, Paris, Prague, Singapour et Utrecht. En étroite collaboration avec les équipes locales, les stagiaires seront en mesure d’apprendre et de développer leurs compétences personnelles et professionnelles.

« Un stage SafeBoard enrichit l’étudiant d’un large éventail de connaissances et de compétences qui ne peuvent tout simplement pas être acquises dans les manuels de manière théorique. Les stagiaires reçoivent non seulement un apprentissage en conditions réelles mais aussi un retour constant de leur mentor, sans compter les nombreux ateliers et conférences animés par des experts de renommée internationale », ajoute Denis Barinov, responsable de la Kaspersky Academy. « Un stage chez Kaspersky, l’une des plus grandes entreprises de cybersécurité privées au monde, est l’occasion pour un étudiant de lancer sa carrière dans ce monde passionnant, et ce, avant même l’obtention de son diplôme. »

Les candidatures SafeBoard sont dorénavant ouvertes. Après un court processus de présélection, les candidats seront invités à la fin du mois de juin à un hackathon en ligne où seront évaluées leurs compétences pour le travail d’équipe et les interactions sociales. Ils auront également l’occasion de démontrer leurs connaissances tout en travaillant sur des cas spécifiques. La liste des stagiaires retenus sera annoncée le 16 juillet 2021.

Les étudiants actuels de premier cycle et de cycles supérieurs intéressés par un stage chez Kaspersky peuvent postuler via le lien suivant : safeboard.kaspersky.com.