Kaspersky et Ferrari célèbrent les 10 ans de leur partenariat global

août 2020 par Marc Jacob

Kaspersky commémore cette année les 10 ans de son partenariat stratégique avec Ferrari, le constructeur automobile mondial iconique. L’entreprise de cybersécurité sponsorise l’équipe de Formule 1 de la marque, la Scuderia Ferrari, et a également étendu son rôle au fil du temps pour devenir un partenaire technologique, en offrant à Ferrari des solutions de cybersécurité et une protection de leurs infrastructures de haut niveau. Pour marquer l’anniversaire, Kaspersky a lancé une campagne spéciale, et qui se concentre sur les valeurs communes des deux entreprises : l’excellence, le travail d’équipe et la passion.

Depuis 2010, Kaspersky, un des leaders internationaux des solutions de cybersécurité, est présent sur les circuits de Formule 1 partout dans le monde aux côtés de la Scuderia Ferrari. En parallèle de l’accord de sponsorisation, le partenariat entre les deux entreprises mondiales s’est renforcé, lorsque Kaspersky a commencé à offrir à Ferrari une gamme complète de mesures de protection informatiques innovantes, disponibles 24/24, chaque jour de l’année, depuis la très célèbre usine de production de Maranello en Italie, à l’ensemble des circuits de F1 dans le monde.

Kaspersky a continué à atteindre les différents et très spécifiques objectifs de sécurité de Ferrari et aujourd’hui, l’ensemble des terminaux chez Ferrari sont protégés par des solutions de la marque.

« Nous sommes entrés dans l’univers de la Formule 1 il y a 10 ans de cela, et nous avons depuis été capables de construire un partenariat fort et qui a fait ses preuves avec Ferrari. Bien que nous exercions dans des industries très différentes, nous sommes unis par les mêmes valeurs : une grande maîtrise technologique et une passion pour l’innovation et l’amélioration de nos propres services chaque jour », commente Eugene Kaspersky, CEO et fondateur de Kaspersky.

« Les systèmes informatiques créés pour la Formule 1 sont assez spécifiques et perfectionnés, allant de la simulation aux systèmes de mesure des performances des voitures. Ils emploient également de multiples technologies, dont de l’informatique à haute-performance et du développement logiciels en interne. La nature personnalisée de ces applications requiert une solution de cybersécurité plus personnalisée afin de protéger nos données. Kaspersky a accompagné Ferrari pour répondre à nos critères en constante évolution et aux différentes menaces émergentes en créant des solutions innovantes et de haute-performance », ajoute Alessandro Sala, Head of IT, Security and Compliance chez Ferrari.

Kaspersky fournit à Ferrari de multiples types de protection sécurisées - de la protection des domaines traditionnels des technologies employées au sein de l’entreprise tels que les terminaux, aux tests de pénétration, aux évaluations de vulnérabilité et aux renseignements sur les menaces, ainsi qu’à l’analyse des infrastructures à la demande, tout ça avec un impact minime sur les performances.

Pour célébrer le tournant des 10 ans de partenariat avec Ferrari, Kaspersky a lancé une campagne de communication dédiée, axée sur les valeurs communes aux deux marques. Avec ce projet spécial, la société vise à encourager les gens à explorer l’énergie du sport automobile ainsi que le monde de la sécurité numérique, afin que chacun puisse profiter pleinement des possibilités qu’offre la technologie.

« En tant qu’entreprise de cybersécurité leader dans le monde, nous partageons de nombreuses valeurs avec la Scuderia Ferrari, dont le goût de l’excellence, la passion et le travail d’équipe. Ces valeurs renforcent notre long et prospère partenariat, et nous les amplifions au travers de notre nouvelle campagne », indique Andrew Winton, Vice President, Marketing chez Kaspersky.

« Notre mission est de construire un monde plus sûr, en sécurisant les technologies qui permettent à chacun d’accéder aux opportunités numériques. Travailler depuis 10 ans ensemble avec Ferrari et développer des solutions de sécurité pour protéger les données de l’entreprise nous ont aidé à comprendre l’importance d’une réponse rapide et efficace à chaque défi. Nous avons appris que l’excellence ne doit jamais faire l’objet d’un compromis, que la passion repose aussi sur l’envie de faire partie de quelque chose de spécial et que le travail d’équipe relève de personnes étonnantes qui font des choses phénoménales. Ces valeurs incarnent l’esprit de ce partenariat de longue date entre Kaspersky et Ferrari », ajoute-t-il.

Kaspersky offre maintenant aux fans de sport automobile la possibilité de sécuriser leurs diffusions en direct en ligne en créant des mots de passe uniques et forts, reflétant les moments les plus iconiques des 10 ans de ce partenariat. L’outil de création automatique de mots de passe est disponible sur la page dédiée de Kaspersky.