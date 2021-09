Kaspersky dévoile Smart Home Security

septembre 2021 par Marc Jacob

Jusqu’ici basé sur la vente d’objets connectés individuels, le marché évolue actuellement vers des écosystèmes connectés formés de plusieurs appareils en réseau. Le marché des appareils IoT, en particulier, est en pleine croissance, avec un bond spectaculaire de 23,1 % en 2020. D’après les analystes de ce marché, 127 nouveaux appareils dans le monde se connectent à Internet chaque seconde.

Cette tendance souligne la nécessité de disposer d’un système de protection complet pour permettre à cet écosystème de se défendre face à une multitude de menaces. Elle est mise en avant par une étude conduite par Nokia, indiquant que le nombre d’attaques ciblant les objets connectés a doublé en un an, passant de 16,17 % à 32,72 %. En outre, durant le premier semestre 2021, les honeypots de Kaspersky - logiciel imitant des appareils connectés vulnérables - ont subi plus d’1,5 milliard tentatives d’attaques démontrant la nécessité pour les consommateurs de disposer d’une solution de sécurité efficace.

Un autre rapport publié par Kaspersky montre également que la majorité des utilisateurs (89 %[1]) se préoccupent de la sécurité de leurs appareils. Kaspersky Smart Home Security intègre plusieurs fonctions de cybersécurité essentielles, telles que la protection contre les malwares, les spywares, la prise de contrôle à distance… Les fonctions spécifiques de prévention des intrusions incluent l’analyse antivirus des fichiers, le blocage des attaques par force brute, la vérification des URL suspectes et la surveillance des ports et protocoles Internet.

La fonction de contrôle de sécurité permet aux utilisateurs de moduler le niveau de protection applicable au système et aux appareils. La solution notifie l’utilisateur si le mot de passe d’un appareil est trop faible, et l’accompagne pour en choisir un plus sûr. La vérification des protocoles Internet et des ports Internet vulnérables est également intégrée.

Enfin, Kaspersky Smart Home Security permet aux parents d’instaurer des restrictions d’usage à l’intention de leurs enfants, pour les empêcher par exemple d’aller sur Internet tard le soir ou à certaines heures, ou de consulter des sites au contenu inapproprié.