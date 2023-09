Kaspersky décroche la position de Leader dans les Security Awareness & Training Data Quadrant awards de SoftwareReviews

septembre 2023 par Marc Jacob

En août 2023, Kaspersky a consolidé sa place de Leader dans le rapport du Security Awareness & Training Data Quadrant de SoftwareReviews. Avec un score d’empreinte émotionnelle nette de 89, Kaspersky Security Awareness a brillé notamment en ce qui concerne l’expérience utilisateur, la simplicité d’implémentation et de prise en main, et l’assistance à la clientèle. Ce score d’empreinte émotionnelle mesure l’appréciation globale des professionnels du secteur, combinant les performances du logiciel, les fonctionnalités et la qualité de l’interaction avec le fournisseur. En outre, 90% des clients ont exprimé leur volonté de recommander Kaspersky Security Awareness, tandis que 94% envisagent de renouveler leur utilisation du produit.

Reconnue mondialement pour son efficacité, Kaspersky Security Awareness est adopté par des entreprises de toutes tailles pour former plus d’un million d’employés répartis dans plus de 75 pays. Ce programme s’appuie sur plus de 25 ans d’expertise de Kaspersky dans le domaine de la cybersécurité, complété par une solide expérience en matière formation des employés.

Chaque année, les Security Awareness & Training Data Quadrant awards récompensent les éditeurs de logiciels les plus performants dans l’univers de la technologie, selon les évaluations des utilisateurs. Ces quadrants se fondent sur des retours d’expérience réels et rigoureusement vérifiés par des professionnels du secteur.