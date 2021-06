Kaspersky décerne à Cheops Technology le trophée “partenaire de l’année 2021” pour la France

juin 2021 par Emmanuelle Lamandé

La Conférence Partenaires Européenne 2021 de Kaspersky s’est tenue le 16 juin dernier. Après le discours de bienvenue d’Eugène Kaspersky, PDG et fondateur de Kaspersky, l’équipe de direction a pris la parole afin d’encourager les partenaires du réseau de distribution à poursuivre leurs efforts dans un contexte de fin de pandémie, et de leur donner tous les outils pour maximiser leurs résultats. L’événement en live avait pour thème « Soyez plus connectés – Ayez plus de réussite – Soyez plus unis ». Différents conseils pour prendre les bonnes décisions afin de capitaliser sur de nouvelles opportunités y ont été partagés.

Pendant l’événement, les différents marchés ont pu récompenser leurs partenaires les plus performants. C’est dans ce contexte que Cheops Technology a reçu la distinction de « Partenaire de l’Année 2021 » pour récompenser son soutien, ses performances et sa capacité à transformer son business model vers un mode MSP, en plus des ventes traditionnelles. Partenaire historique depuis plus de 10 ans, Cheops Technology fait partie du programme partenaires de Kaspersky en tant que « partenaire Gold ». Cette récompense félicite également la capacité du groupe à déployer les solutions de protection des terminaux et à distribuer et intégrer des solutions à travers les gammes de Security Awareness, d’Endpoint Detection & Response (EDR), de Managed Detection and Response (MDR), etc.

En plus d’Eugène Kaspersky, plusieurs membres de l’équipe de direction de Kaspersky ont participé à l’événement, y compris Alexander Moiseev, Chief Business Officer, Evgeniya Naumova, VP Global Network, Chris Connel, Directeur des Opérations Européennes et VP du réseau de ventes international, Tanguy de Coatpont, Directeur Général Europe du Sud, & Christian Milde, Directeur Général Europe Centrale. Joël Stradling, Directeur de la Recherche sur la Sécurité Européenne chez IDC, était également invité pour présenter la conférence « Gérer la confiance : La tendance du marché post-pandémie en cybersécurité ».