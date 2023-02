Kaspersky acquiert 49% de l’entreprise Ximi Pro

février 2023 par Marc Jacob

Le marché mondial des logiciels de conteneurs commerciaux connaît une croissance rapide. Selon les prévisions de Gartner, 70 % des entreprises internationales utiliseront plus de deux applications conteneurisées en production d’ici 2023, contre moins de 20 % en 2019. La raison d’une telle croissance s’explique par l’opportunité d’optimiser les infrastructures informatiques des entreprises et les processus de développement grâce aux technologies de virtualisation. Cependant, dans certains cas, les infrastructures de conteneurs pourraient être un vecteur initial d’attaques ciblées en raison de leur mauvaise configuration. Pour faire face à ces risques, Kaspersky élargit son portefeuille avec une solution de sécurité des conteneurs.

Cette acquisition va permettre à Kaspersky de couvrir les infrastructures de conteneurs, les applications et les services qui y sont basés avec des scénarios de détection et de réponse étendus (XDR). Elle permettra également d’obtenir des télémétries supplémentaires concernant les conteneurs et de leurs environnements, rendant possible la mise en place d’actions de réponse adéquates et d’assurer une sécurité plus complète des actifs des organisations. De plus, en offrant une visibilité totale sur l’infrastructure de conteneurs, le nouveau produit va aider les entreprises à identifier les comportements suspects et à se défendre contre les acteurs de la menace qui exploitent les vulnérabilités et les mauvaises configurations des conteneurs dans leurs attaques.