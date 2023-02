Kaspersky : Safer Internet Day, J-1

février 2023 par Kaspersky

Des chiffres édifiants

Une étude Kaspersky France, menée en 2021 indique malheureusement qu’aujourd’hui 6 enfants sur 10 ont été confrontés à des images récentes ou pornographiques avant la fin du collège et qu’1 parent sur 4 ne sait pas comment aider le sien face au cyber-harcèlement.

Une étude exclusive, menée à travers l’Europe en janvier 2023 s’intéresse quant à elle à la fraude en ligne, et à l’exposition des jeunes à ces problématiques. Les premiers résultats sont édifiants, et inquiétants : 42% des enfants européens qui se disent informés vis-à-vis des cybermenaces ont été victimes d’arnaques par phishing. Une preuve qu’il est nécessaire d’accroître le rythme, et d’améliorer l’enseignement et la sensibilisation vis-à-vis des cyber risques.

Kaspersky a à cœur d’accompagner le numérique, pour un avenir plus sûr, et c’est pourquoi l’entreprise s’intéresse de près à la protection des mineurs en ligne. Les experts de Kaspersky ont à cœur de fournir des outils, des conseils, et d’intégrer la sensibilisation et l’accompagnement aux bonnes pratiques en ligne aux enfants mais aussi aux apprenants, parents, professeurs etc. Chez Kaspersky, nous sommes convaincus que pour s’intéresser aux questions de cybersécurité, les enfants doivent être impliqués. L’échange, le dialogue et la responsabilisation sont l’une des clés pour accroître la résilience numérique. C’est d’ailleurs sur cette base que Kaspersky a développé son outil de contrôle parental primé : Kaspersky Safe Kids. Un outil qui favorise l’échange, l’accompagnement et la montée progressive des libertés de l’enfant en ligne.

La coopération entre les acteurs et les différentes parties prenantes – un enjeu pour demain.

Membre du dispositif d’intérêt public Cybermalveillance.gouv.fr depuis sa création en 2017, Kaspersky a à cœur de contribuer à construire des outils pratiques, utiles et exploitables pour l’intérêt public. C’est dans ce cadre que nous sommes fiers d’avoir contribué à la création du Guide Cyber Familles, en Octobre 2022 et au quizz national qui s’est tenu pendant tout le cyber-mois afin de rendre l’apprentissage du numérique ludique, interactif et multigénérationnel.

De la même manière, Kaspersky produit régulièrement des contenus en collaboration avec des acteurs publics, privés : podcasts, discours publics, plateformes interactives, livres, dessins animés, vidéos et recherches.

Des conseils simples, mais efficaces !

• Utiliser l’authentification multi-facteurs et sécuriser ses comptes avec des mots de passe unique

• Avoir la main sur les paramètres de confidentialité et reprendre le contrôle de ses données, en vous faisant aider du Privacy Checker, outil gratuit, accessible à tous.

• Ne pas partager ses informations privées avec des inconnus : même s’il s’agit d’Intelligences artificielles : 1 personne sur 6 utilisant des applications de rencontre a déjà été victime de doxing, ce qui signifie entre-autres que ses données privées se sont retrouvées dans la nature

• Faites des sauvegardes de données hors-ligne, et c’est le cas aussi si vous utilisez des crypto-wallets !

• Attention aux liens présents dans les emails et aux offres qui semblent trop belles pour être vraies ! Souvent, elles le sont et il s’agit purement et simplement d’arnaques.

Des solutions de sécurité de pointe, en guise de garde du corps numérique.

Pour répondre aux demandes et aux besoins réels des utilisateurs du numérique d’aujourd’hui, Kaspersky a lancé en septembre 2022 une nouvelle gamme de solutions à destination du grand public, complètement repensée. La nouvelle ligne de produits simplifiée comprend trois formules : Kaspersky Standard, Kaspersky Plus et Kaspersky Premium. Ces nouvelles formules peuvent être utilisées sur toutes les plateformes sans distinction, et chacune d’entre elles offre une protection pour différents types d’appareils sous Windows, Mac, iOS et Android. Les différentes fonctionnalités de ces solutions adressent 4 piliers distincts : la sécurité, la confidentialité, la protection de l’identité et la performance (des outils).