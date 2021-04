Kaspersky France lance CyberPop : un podcast sur la culture du numérique et de la cybersécurité

avril 2021 par Marc Jacob

Pour élargir ses audiences et aborder des sujets de fond autour de la culture et des enjeux du numérique, Kaspersky France lance sa chaîne de podcast : CyberPop. Avec ce nouveau canal, l’entreprise souhaite adresser des jeunes très ancrés dans le numérique, mais pas toujours sensibilisés aux enjeux de la cybersécurité.

Le numérique est de plus en plus présent dans le quotidien de chacun et il s’accompagne de nouveaux enjeux : relations, sécurité, virtualisation des pratiques, immédiateté de l’information, multiplication des échanges et des sources, empiètement de la vie professionnelle sur la vie personnelle et vice-versa. Il est parfois difficile d’en saisir tous les enjeux, les opportunités ou encore les risques. C’est dans ce contexte, et parce qu’il existe aujourd’hui une véritable culture du numérique que Kaspersky France, sous l’initiative d’Amine Bouzelgha, Social Media Manager et de Noémie Minster, Corporate Communications Manager, lance le podcast CyberPop.

L’objectif de ce nouveau canal de communication est d’adresser une génération de consommateurs de plus en plus mobiles et ayant un attachement particulier à l’audio. Ce format est particulièrement agile et facile à consommer, que ce soit dans les transports ou en même temps qu’une autre activité. Les études montrent que les Français sont très friands de podcasts et que les écoutes et téléchargements se maintiennent à un haut niveau depuis plus d’un an.

Alors que Kaspersky dispose déjà de nombreux canaux de communication, à commencer par son blog et celui dédié à la recherche, ses comptes de réseaux sociaux ou encore les médias auprès desquels l’entreprise communique beaucoup en direct, le podcast permettra d’apporter une brique de communication humaine et conversationnelle. Les thématiques abordées auront toujours un lien avec la société, les enjeux du numérique et le futur. Ils seront dédiés au grand public et permettront d’approfondir des thématiques telles que la diversité et la mixité dans le numérique, les enjeux du numérique dans la politique, la pop-culture de l’informatique, le rôle du gaming dans la formation ou encore le cyberharcèlement.

Des contenus uniques, créés sur mesure et une première campagne autour des métiers de la technologie : diversité, mixité, formation, attractivité…

A l’occasion du lancement de son podcast, Kaspersky propose deux contenus en exclusivité :

• L’entretien avec Jamie Soon-Kesteloot, qui évoque le lancement de sa nouvelle association internationale All in Tech. Cet échange entre les animateurs du podcast et la docteure en nanotechnologies porte sur le futur de la technologie et sur la manière dont l’avenir du secteur dépendra des Hommes.

• La table-ronde entre Nacira Salvan, Fondatrice et Présidente de l’association CEFCYS et RSSI au Ministère de l’Intérieur, Valérie Utges, RSSI chez Commutitres et consultante en cybersécurité auprès des entreprises, et Catherine Oudot, Directrice Channel de Kaspersky France. Toutes les 3 ont des parcours très différents et des expériences très éloignées, mais toutes les 3 sont particulièrement engagées pour faire de la cybersécurité une filière d’avenir attractive. Et cela passe bien entendu par le fait d’agir pour plus de mixité dans un secteur ou encore moins de 15 % des professionnels sont des femmes.

L’audio de la table-ronde organisée le 10 décembre 2020 sur la thématique des logiciels de harcèlement est également accessible à l’écoute.

Sur CyberPop, Kaspersky publiera régulièrement des contenus qui prendront différentes formes :

• Des échanges avec des experts Kaspersky autour de sujets d’actualités, de tendances, de décryptage d’enjeux numériques ou encore de rencontres avec les humains qui se cachent derrière ces experts.

• Des tables-rondes et des conversations de fond avec des invités tiers autour de thématiques variées et sociétales, toujours liées au numérique.

• Des décryptages d’actualités cyber et technologiques par les animateurs du podcast, Amine Bouzelgha et Noémie Minster.

Chaque épisode sera accompagné d’un article sur le blog de Kaspersky et sera disponible sur Spotify et Apple Podcast.