Kaspersky Digital Footprint Intelligence étend ses capacités de protection des entreprises grâce à une mise à jour

septembre 2023 par Marc Jacob

Rien qu’en 2022, plus de 500 millions de tentatives de redirection vers des sites web frauduleux ont été comptabilisées par les services de Kaspersky. Ces activités malveillantes permettent aux cybercriminels de collecter des données sensibles et de cibler des victimes en se faisant passer pour des marques connues jugées dignes de confiance. Pour protéger la réputation de leur marque contre d’éventuelles tentatives d’usurpation d’identité, les entreprises doivent prêter une attention particulière à la sécurité relative à leurs activités, notamment dans les espaces publics en ligne tels que les sites web, les réseaux sociaux et les places de marché.

Kaspersky Digital Footprint Intelligence est un service de veille sur les menaces qui fournit aux entreprises des informations sur leur empreinte numérique, leur permettant d’identifier les risques auxquels elles s’exposent et leurs vulnérabilités potentielles en matière de cybersécurité. Avec la nouvelle mise à jour, La solution mise à jour permet désormais de surveiller, détecter et démanteler les faux comptes trouvés sur Facebook, Snapchat, Instagram et Twitter, ainsi que les applications contrefaites rendues disponibles sur AppStore et GooglePlay.

Les cybercriminels se font passer pour des entreprises en imitant leurs pages sur les réseaux sociaux et sur les marketplaces en ligne, ou en tentant d’en subtiliser l’accès, afin de cibler leurs utilisateurs. Ils peuvent vendre des produits contrefaits ou se faire passer pour un représentant du service clientèle et inciter les utilisateurs à révéler des données sensibles les concernant, ou à les reconduire vers des sites web malveillants. Les cadres exécutifs constituent également une cible attrayante, et l’usurpation de leur identité peut contribuer à propager de la désinformation et des campagnes d’hameçonnage avancées.

En surveillant les sites et les réseaux publics en ligne et en fournissant aux entreprises des informations détaillées sur les activités malveillantes possibles, Kaspersky Digital Footprint Intelligence aide les entreprises à identifier et à éliminer ces menaces avant qu’elles n’aient un impact négatif sur leurs utilisateurs, leur image de marque et, par conséquent, leur chiffre d’affaires.

En début d’année, le service a été enrichi avec l’ajout d’alertes en temps réel concernant le phishing ciblé, qui permet de suivre l’apparition d’un site web d’hameçonnage exploitant des noms d’entreprises, des services en ligne et des marques déposées.