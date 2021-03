Karen Beauné prend la tête du marketing international de Snowflake

mars 2021 par Marc Jacob

Le Data Cloud Snowflake annonce la nomination de Karen Beauné au poste de Vice Président, International Marketing. Chargée de l’équipe marketing internationale qui comprend les territoires EMEA, APAC et Japon, sa mission est de définir et de mettre en œuvre la stratégie marketing permettant à Snowflake de se développer sur ces différents marchés. Karen Beauné reporte directement à Denise Person, CMO de Snowflake.

Âgée de 45 ans, Karen Beauné a plus de 20 ans d’expérience dans le monde de l’IT à différents postes marketing. En 2011, elle a rejoint Palo Alto Networks en tant que Field Marketing Manager pour l’Europe du Sud avant de construire l’équipe EMEA et d’occuper le poste de Directrice Marketing EMEA jusqu’en 2018. Karen Beauné a également créé sa propre entreprise de conseil en marketing stratégique et c’est dans ce cadre là qu’elle a rejoint Snowflake en 2018 en tant que Marketing Consultant.

Tout au long de son parcours, essentiellement centré sur le métier de Field Marketing, Karen Beauné a appris que la passion et le sens de l’urgence sont des atouts essentiels et indispensables. Aujourd’hui, elle met cette expérience au service de Snowflake. Orientée business, sa motivation première est de participer au développement de la société et d’assurer un impact direct du marketing sur les résultats en termes de notoriété et de chiffres d’affaires.

Karen Beauné est titulaire d’un DESS de Commerce International, Université de Toulouse le Mirail.