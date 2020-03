Kardham Digital lance Kardham Cyber Building en collaboration avec Wallix

mars 2020 par Marc Jacob

Kardham Digital, la filiale du Groupe Kardham spécialisée dans les technologies digitales appliquées à l’immobilier d’entreprise, a lancé jeudi 5 mars la première offre holistique du marché dédiée au smart building, Kardham Cyber Building. Présente sur les trois piliers de la chaîne de valeur (parcours de l’utilisateur, efficacité énergétique et cyber-protection du bâtiment), elle contribue à l’ambition de Kardham Digital de devenir un opérateur-clé du smart building en proposant une approche intégrée, responsable et pérenne des bâtiments et environnements de travail intelligents. Kardham Digital a par ailleurs annoncé un partenariat avec le groupe français Wallix, éditeur de logiciels spécialisé dans le domaine de la cybersécurité.

Une solution pour répondre aux enjeux de transformation numérique de l’immobilier d’entreprise

La filière immobilière a engagé depuis quelques années sa mue digitale, tournée vers une révolution des usages et centrée sur les services et l’intelligence au cœur du bâtiment. Pour accompagner au plus près ses clients (entreprises publiques, privées, grands comptes, PME, startups, etc.), Kardham Digital, première ESN dédiée aux technologies digitales appliquées à l’immobilier d’entreprise, vient de lancer Kardham Cyber Building, première et seule offre intégrée du marché dédiée au smart building et capable de porter, d’adresser et d’opérer les trois piliers de la chaîne de valeur : simplification du parcours de l’utilisateur, pilotage énergétique et pilotage cyber-sécuritaire du bâtiment. Kardham Cyber Building assure ainsi la qualification, l’ingénierie, la production et l’exploitation de la solution regroupant technologies smart office (aménagement AV des espaces/solutions logicielles), technologies smart building (IoT/Building Operating System, conciergerie digitale), et les services managés de cybersécurité (design/exploitation/maintenance d’un SOC[1] – centre opérationnel pour la détection d’incidents de sécurité) proposés par WALLIX Group.

Un partenariat inédit pour la cyber-protection des bâtiments tertiaires Dans le monde du bâtiment intelligent, les promesses des technologies sont à la hauteur des menaces. Les avancées technologiques permettent de construire des immeubles plus performants et plus intelligents mais intrinsèquement plus vulnérables.

Pour répondre aux enjeux de cybersécurité, Kardham Digital s’associe à Wallix Group, leader Européen de solutions logicielles de cybersécurité et expert de la protection des identités, des accès et des données. Ce partenariat permet d’apporter aux usagers des bâtiments des services numériques de confiance avec la capacité à répondre aux exigences règlementaires de gestion des risques IT et en matière de respect des données personnelles (RGPD). La solution globale de cybersécurité de Wallix transforme les bâtiments intelligents en zone de mobilité et de confiance. En s’appuyant sur Wallix Bastion pour contrôler les accès aux systèmes informatiques en interne ou à distance, sur Wallix Trustelem pour fédérer les identités numériques et sur WALL4iOT pour sécuriser la convergence des réseaux IT et OT/IoT, Kardham Digital bénéficie d’une solution globale de cybersécurité capable d’accompagner en toute confiance la transformation digitale des bâtiments de ses clients. Cette solution permet également de remonter en permanence les données concernant l’utilisation des nouveaux services du bâtiment intelligent et des objets connectés qui s’y trouvent dans un big data. Ces données sont ensuite exploitées au travers d’un outil d’analyse afin de détecter les incidents de sécurité et de prévenir les attaques potentielles.