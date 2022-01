Kappa Data et Exer deviennent Black Diamond Distributor pour Extreme Networks en Europe

janvier 2022 par Marc Jacob

Avec l’acquisition d’Exer par Kappa Data, Extreme Networks est devenu l’un des fournisseurs les plus importants pour le groupe. En renforçant la coopération dans chaque pays, Kappa Data consolide sa valeur ajoutée non seulement en termes de connaissances techniques et commerciales, mais aussi en termes de capacité logistique. Cette démarche profite également aux partenaires de Kappa Data et d’Exer qui bénéficieront de services de qualité.

Ces efforts des équipes ont été récompensés par Extreme Networks avec la certification de Kappa Data / Exer comme Black Diamond Distributor.

Kappa Data (www.kappadata.eu) est Distributeur à valeur ajoutée et propose un portefeuille complet de solutions IoT, réseau et sécurité pour tous les environnements, des PME aux grandes entreprises. Grâce à ses revendeurs, Kappa Data offre à tous les clients finaux des solutions de connectivité, de contrôle, d’IoT, de management et de protection des données.

S’associer avec Kappa Data vous apporte la garantie d’un support client complet grâce aux connaissances approfondies des équipes techniques, mais aussi des produits de haute qualité. Kappa Data a à cœur la construction de relations à long terme avec ses clients et a gagné de nombreux prix pour ses démarches en ce sens.

Distributeur à valeur ajoutée Sécurité, Mobilité & Réseau Fondé en 1986, Exer est un distributeur français à valeur ajoutée, spécialisé dans la sécurité réseau, wifi et mobile. Travaillant avec plus de 600 VAR et intégrateurs français, Exer se positionne comme un expert, grâce à des équipes d’avant-vente, de vente et de soutien hautement qualifiées, certifiées sur les principales technologies du marché. En novembre 2021, Exer a intégré le groupe Kappa Data et les deux distributeurs poursuivent désormais leur développement ensemble.