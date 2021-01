Kamélia Graff devient Directrice des Opérations de Whaller

janvier 2021 par Marc Jacob

Whaller, plateforme collaborative française de réseaux sociaux sécurisés, annonce la nomination de Kamélia Graff, Directrice Communication et Marketing chez Whaller, au poste de Directrice des Opérations, sous la responsabilité de Thomas Fauré, Président et fondateur de Whaller. Elle aura en charge la Direction du Commerce, de la Relation Clients, du Marketing et de la Communication.

©Julien KNAUB / Whaller

Formée à l’Institut Supérieur de Communication et Publicité (ISCOM), Kamélia Graff est une spécialiste de la communication globale des entreprises et des marques. Chargée de communication, attachée de presse, chef de marque, puis consultante RP, elle dispose d’un vaste panel d’expériences dans tous les domaines de la communication. Après une succession d’expériences enrichissantes auprès de groupes de médias print et audiovisuels et une rapide expérience en agence, elle intègre Whaller en 2018 en tant qu’attachée de presse. Âgée de 32 ans, son parcours a révélé de multiples compétences, notamment en stratégie de développement. Sa flexibilité et son engagement l’ont naturellement menée à ce nouveau poste chez Whaller.

Whaller est une plateforme arborescente de réseaux collaboratifs sécurisés garante de la confidentialité des données de ses utilisateurs. Grâce à un système exclusif de sphères étanches, chacun peut désormais créer et administrer une infinité de réseaux sociaux partir d’un seul et même compte. Sur Whaller, chacun maîtrise ses communications, ses communautés et son audience. La plateforme française offre une grande richesse fonctionnelle et ses usages sont nombreux : réseaux sociaux d’entreprises, outils de management et de gestion de projets, intranets sociaux, espaces collaboratifs, réseaux personnels, etc. Whaller s’adresse à tous types de structures : entreprises, administrations, associations, écoles et universités, institutions, ministères, familles…Créée en mai 2013, Whaller comptabilise aujourd’hui plus de 500 000 utilisateurs inscrits et plus de 25 000 réseaux.