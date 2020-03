Kace Cloud MDM par Quest Software est disponible

mars 2020 par Marc Jacob

Quest Software annonce une évolution majeure de sa solution KACE Cloud Mobile Device Manager (MDM). Cette version SaaS simplifie la gestion et la configuration des terminaux mobiles dans l’entreprise et apporte une nouvelle fonctionnalité de localisation des appareils perdus ou volés. Elle augmente ainsi les chances de récupération tout en minimisant les risques d’accès frauduleux aux systèmes de l’entreprise.

En parallèle du nombre croissant d’appareils connectés au réseau que les administrateurs informatiques doivent prendre en compte, les cyberattaques et notamment les campagnes de ransomware se multiplient. La sécurisation des terminaux mobiles est une nécessité. Les nouvelles fonctionnalités de suivi de la localisation désormais incluses dans KACE Cloud MDM permettent aux administrateurs informatiques de surveiller et de faire l’inventaire des appareils mobiles dans toute l’entreprise, de collecter des informations de localisation en temps réel, d’activer ou de désactiver un appareil, de définir des paramètres de conformité, d’afficher ou de donner accès à la politique de confidentialité des données de l’entreprise et de fournir un historique complet de la localisation de tous les appareils.

La nouvelle version de KACE Cloud MDM offre les fonctionnalités clés suivantes : • Le "Mode kiosque" sur Android permet aux administrateurs de verrouiller un appareil et de limiter l’activité à une seule application ou à une tâche spécifique

• La fonction "Disallowed Apps" permet aux administrateurs d’établir une liste noire d’application qui seront bloquées sur les appareils.

• "FileVault Encryption Support" permet aux administrateurs de gérer facilement les systèmes macOS avec la possibilité d’inclure l’inventaire MDM dans les clés de récupération FileVault qui ont été créées pendant le processus de configuration du chiffrement du disque pour un inventaire sécurisé.

• "DEP Multi-Server Capabilities" prend en charge plusieurs comptes DEP au sein d’un même compte MDM d’un utilisateur. Un profil DEP par défaut peut alors être défini pour tout type d’appareil installé dans Apple Business Manager ou Apple School Manager.

KACE Cloud MDM est disponible dès maintenant.