KUB intègre les solutions de Glimps dans ses stations de décontamination

février 2023 par Marc Jacob

GLIMPS propose une technologie innovante à base de Deep Learning (GLIMPS Malware) permettant la détection et l’analyse détaillée de codes malveillants et l’accélération de la prise de décision. Ce positionnement unique permet aux utilisateurs de la solution de se prémunir efficacement des nouvelles menaces.

Cet accord permettra à KUB de renforcer les capacités de cyberdéfense du réseau de ses stations blanches au-delà de ce que permet l’utilisation seule de moteurs antivirus traditionnels. Cet accord porte sur l’intégration de la solution GLIMPS Malware qui permettra d’étendre les capacités de détection et d’analyse des stations KUB aux malwares et aux menaces les plus avancées et encore non identifiées. Fort de cette nouvelle annonce, KUB complète donc son cercle de partenaires et se positionne comme l’un des concepteurs de stations blanches qui bénéficient du plus grand nombre d’intégrations sur ses produits.

L’implantation des équipes de KUB et de GLIMPS (sur Rennes et Lorient) permettra enfin aux deux acteurs d’entretenir des relations de proximité, de faire évoluer leurs relations et de répondre aux besoins d’acteurs de premier plan à l’image de ceux du secteur maritime qui sont fortement représentés sur la région ouest.

Christophe BOUREL, CEO de KUB « Je suis heureux d’annoncer cet accord avec l’équipe de GLIMPS qui a su développer une technologie révolutionnaire pour détecter de nouvelles menaces. En l’intégrant à notre KUB, nous allons permettre à nos clients d’aller encore plus loin dans la protection de leur SI contre les malwares et autres cybermenaces qui pourraient transiter via la connexion de périphériques amovibles et supports USB. »

Pour continuer de faire évoluer son offre, KUB ambitionne d’ores et déjà de tisser de nouvelles alliances technologiques avec des acteurs complémentaires qui viendront accroitre les performances et la proposition de valeur de ses produits.