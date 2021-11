KUB annonce un partenariat avec Airbus CyberSecurity autour de la décontamination de périphériques amovibles

novembre 2021 par Marc Jacob

Une protection 100 % made in France

Conçues et produites en France, les stations blanches KUB offrent des solutions d’analyse, de décontamination et de certification pour tout type de supports amovibles (clés USB, disques externes, téléphones, etc.). Elles allient simplicité d’usage pour les utilisateurs et grande exigence technique et opérationnelle, et sont déployées chez des clients de secteurs stratégiques y compris les OIV (Opérateurs d’Importance Vitale) dans l’industrie, le transport, la défense, les administrations publiques et ministères régaliens.